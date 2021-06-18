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استقالة نبيل معلول من تدريب منتخب سوريا.. لأسباب مادية

لم يتسلّم راتبه منذ سنة

تقدّم المدرب التونسي نبيل معلول بطلب لاستقالته من منصبه كمدرب لمنتخب سوريا؛ لأسباب مادية.

أكد "معلول" استقالته رسمياً من تدريب المنتخب السوري، وأنه حر من دون أي ارتباط مع اتحاد القدم منذ أبريل الماضي؛ لعدم تلبية مستحقاته المالية، مؤكداً أنه لم يتسلّم راتبه منذ سنة، وإصرار الاتحاد السوري واللاعبين على جعله يكمل بقية مباريات التصفيات المشتركة.

وكان اتحاد الكرة السوري تعاقد مع "معلول" في مارس 2020 مقابل مليون يورو، على أن يتم دفع 280 ألف يورو عند توقيع العقد، والباقي على دفعات، تصل إلى ثلاثين ألف يورو شهرياً، مع إضافات أخرى، منها علاوة قدرها 83 ألف يورو عند تأهل المنتخب للمرحلة التالية من التصفيات المزدوجة.

المدرب التونسي نبيل معلول

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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استقالة نبيل معلول من تدريب منتخب سوريا.. لأسباب مادية
سبق

تقدّم المدرب التونسي نبيل معلول بطلب لاستقالته من منصبه كمدرب لمنتخب سوريا؛ لأسباب مادية.

أكد "معلول" استقالته رسمياً من تدريب المنتخب السوري، وأنه حر من دون أي ارتباط مع اتحاد القدم منذ أبريل الماضي؛ لعدم تلبية مستحقاته المالية، مؤكداً أنه لم يتسلّم راتبه منذ سنة، وإصرار الاتحاد السوري واللاعبين على جعله يكمل بقية مباريات التصفيات المشتركة.

وكان اتحاد الكرة السوري تعاقد مع "معلول" في مارس 2020 مقابل مليون يورو، على أن يتم دفع 280 ألف يورو عند توقيع العقد، والباقي على دفعات، تصل إلى ثلاثين ألف يورو شهرياً، مع إضافات أخرى، منها علاوة قدرها 83 ألف يورو عند تأهل المنتخب للمرحلة التالية من التصفيات المزدوجة.

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
04:09 PM

استقالة نبيل معلول من تدريب منتخب سوريا.. لأسباب مادية

لم يتسلّم راتبه منذ سنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,984

تقدّم المدرب التونسي نبيل معلول بطلب لاستقالته من منصبه كمدرب لمنتخب سوريا؛ لأسباب مادية.

أكد "معلول" استقالته رسمياً من تدريب المنتخب السوري، وأنه حر من دون أي ارتباط مع اتحاد القدم منذ أبريل الماضي؛ لعدم تلبية مستحقاته المالية، مؤكداً أنه لم يتسلّم راتبه منذ سنة، وإصرار الاتحاد السوري واللاعبين على جعله يكمل بقية مباريات التصفيات المشتركة.

وكان اتحاد الكرة السوري تعاقد مع "معلول" في مارس 2020 مقابل مليون يورو، على أن يتم دفع 280 ألف يورو عند توقيع العقد، والباقي على دفعات، تصل إلى ثلاثين ألف يورو شهرياً، مع إضافات أخرى، منها علاوة قدرها 83 ألف يورو عند تأهل المنتخب للمرحلة التالية من التصفيات المزدوجة.

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