ورشة عمل بين "تقويم التعليم" و"البنك الدولي" عن إعداد البيانات وإدارتها

ناقشت تطوير كتيبات الرموز وإدارة عمليات إدخال البيانات وتهيئة قوالبها

نظمت هيئة تقويم التعليم ممثلة ببرنامج الاختبارات الوطنية، وبالتعاون مع البنك الدولي ورشة عمل "إعداد البيانات وإدارتها والتحقق من صحتها"، بمشاركة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس والهيئة العامة للإحصاء، والمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

وناقشت الورشة تطوير كتيبات الرموز، وإدارة عمليات إدخال البيانات وتهيئة قوالبها، وعمليات التحقق من سلامة "استيراد ودمج ونقل" البيانات بين البرامج وتأمين البيانات.

وتعرف المشاركون على الإجراءات المنهجية المتعلقة بتنقيح وإدارة قواعد بيانات الاختبارات واسعة النطاق، التي من شانها أن تساعد على ضمان ثبات ودقة البيانات.