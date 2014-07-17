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"الحصيني": الحرارة المسجلة ظهر اليوم أقل من المعدل السنوي

النعيرية في المقدمة بـ44 درجة تليها الرياض بـ41 درجة

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أنَ درجة الحرارة المسجلة ظهر اليوم الأربعاء أقل من المعدل السنوي في مثل هذه الأيام.

‏وقال "الحصيني": أعلى درجة حرارة في المملكة سجلت في النعيرية 44 درجة، بينما سجلت الرياض 41 درجة، والمدينة 42 درجة، ومكة 42 درجة، والدمام 37 درجة، وبريدة 40، وسجلت أبها أقل حرارة 27 درجة مئوية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني": الحرارة المسجلة ظهر اليوم أقل من المعدل السنوي
سبق

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أنَ درجة الحرارة المسجلة ظهر اليوم الأربعاء أقل من المعدل السنوي في مثل هذه الأيام.

‏وقال "الحصيني": أعلى درجة حرارة في المملكة سجلت في النعيرية 44 درجة، بينما سجلت الرياض 41 درجة، والمدينة 42 درجة، ومكة 42 درجة، والدمام 37 درجة، وبريدة 40، وسجلت أبها أقل حرارة 27 درجة مئوية.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
05:16 PM

"الحصيني": الحرارة المسجلة ظهر اليوم أقل من المعدل السنوي

النعيرية في المقدمة بـ44 درجة تليها الرياض بـ41 درجة

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فهد العتيبي - الرياض
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2,039

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أنَ درجة الحرارة المسجلة ظهر اليوم الأربعاء أقل من المعدل السنوي في مثل هذه الأيام.

‏وقال "الحصيني": أعلى درجة حرارة في المملكة سجلت في النعيرية 44 درجة، بينما سجلت الرياض 41 درجة، والمدينة 42 درجة، ومكة 42 درجة، والدمام 37 درجة، وبريدة 40، وسجلت أبها أقل حرارة 27 درجة مئوية.

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