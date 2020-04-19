رسميًّا.. موريتانيا تعلن أنها أصبحت خالية من فيروس كورونا

بشفاء آخر مصابة.. طالبة قادمة من فرنسا

أعلنت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، مساء يوم السبت، أن موريتانيا أصبحت خالية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوكالة أن فحوصات اليوم المتعلقة بالطالبة الموريتانية القادمة من فرنسا، والتي ثبتت إصابتها مخبريًّا بالفيروس دون أن تظهر عليها الأعراض؛ كشفت خُلوها من الفيروس.

وأضافت أن الطالبة ستظل في الحجر الصحي 14 يومًا.

وبشفاء آخر مصابة أصبحت موريتانيا خالية من فيروس كورونا المستجد، بعد شفاء الحالات الست ووفاة حالة واحدة.

الجدير بالذكر أن موريتانيا سجلت 7 حالات من الإصابة بفيروس كورونا منذ ظهوره الشهر الماضي، آخرها يوم 9 أبريل 2020.

من المهم الإشارة إلى أن الحكومة الموريتانية أغلقت المجال الجوي، وعلّقت الدراسة في المدارس والجامعات، وأغلقت الأسواق، وأوقفت الأنشطة الرياضية والثقافية، وفرضت حظر تجوال، وأوقفت حركة التنقل بين المحافظات.