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فريق طبي بـ"ولادة وأطفال حائل" يجري جراحة ناجحة لاستئصال كيس من مريضة تعاني آلامًا بالبطن

وصل وزنه لقرابة 4 كجم وبلغ قُطره 30 سنتيمترًا ممتدًا لأعلى عظم القفص الصدري

تمكَّن فريق طبي جراحي بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة حائل من إجراء عملية جراحية ناجحة لاستئصال كيس من مريضة، كانت تعاني آلامًا في البطن.

وفي التفاصيل، كشفت "صحة حائل" عن نجاح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال في استئصال كيس من مريضة، داخله أجزاء متصلبة على المبيض، وصل وزنه لقرابة 4 كيلوجرامات، فيما وصل قطره إلى 30 سنتيمترًا، ويمتد إلى أعلى عظم القفص الصدري.

وكانت المريضة قد أُدخلت المستشفى وهي تعاني آلامًا بالبطن نتيجة ضغط الورم على الأمعاء والكلى والحالب والمثانة.

وتشكل الفريق الطبي الذي أجرى العملية من الدكتورة حميرا جمال استشارية أمراض النساء والولادة، والدكتورة أسماء بتول استشارية أمراض النساء والولادة، والدكتور هشام فتحي أخصائي التخدير، وبشرى الشمري فنية عمليات، وسحر رافع الشمري فنية تخدير.

وأكدت "صحة حائل" أن المريضة تتمتع بصحة جيدة -ولله الحمد-، وحالتها الطبية مستقرة بعد إجراء العملية الجراحية الناجحة لها، واستئصال الكيس.

عملية جراحة مستشفى الولادة والأطفال اسئصال ورم حائل

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فريق طبي بـ"ولادة وأطفال حائل" يجري جراحة ناجحة لاستئصال كيس من مريضة تعاني آلامًا بالبطن
سبق

تمكَّن فريق طبي جراحي بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة حائل من إجراء عملية جراحية ناجحة لاستئصال كيس من مريضة، كانت تعاني آلامًا في البطن.

وفي التفاصيل، كشفت "صحة حائل" عن نجاح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال في استئصال كيس من مريضة، داخله أجزاء متصلبة على المبيض، وصل وزنه لقرابة 4 كيلوجرامات، فيما وصل قطره إلى 30 سنتيمترًا، ويمتد إلى أعلى عظم القفص الصدري.

وكانت المريضة قد أُدخلت المستشفى وهي تعاني آلامًا بالبطن نتيجة ضغط الورم على الأمعاء والكلى والحالب والمثانة.

وتشكل الفريق الطبي الذي أجرى العملية من الدكتورة حميرا جمال استشارية أمراض النساء والولادة، والدكتورة أسماء بتول استشارية أمراض النساء والولادة، والدكتور هشام فتحي أخصائي التخدير، وبشرى الشمري فنية عمليات، وسحر رافع الشمري فنية تخدير.

وأكدت "صحة حائل" أن المريضة تتمتع بصحة جيدة -ولله الحمد-، وحالتها الطبية مستقرة بعد إجراء العملية الجراحية الناجحة لها، واستئصال الكيس.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
01:25 AM

فريق طبي بـ"ولادة وأطفال حائل" يجري جراحة ناجحة لاستئصال كيس من مريضة تعاني آلامًا بالبطن

وصل وزنه لقرابة 4 كجم وبلغ قُطره 30 سنتيمترًا ممتدًا لأعلى عظم القفص الصدري

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منصور الشلاقي - حائل
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تمكَّن فريق طبي جراحي بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة حائل من إجراء عملية جراحية ناجحة لاستئصال كيس من مريضة، كانت تعاني آلامًا في البطن.

وفي التفاصيل، كشفت "صحة حائل" عن نجاح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال في استئصال كيس من مريضة، داخله أجزاء متصلبة على المبيض، وصل وزنه لقرابة 4 كيلوجرامات، فيما وصل قطره إلى 30 سنتيمترًا، ويمتد إلى أعلى عظم القفص الصدري.

وكانت المريضة قد أُدخلت المستشفى وهي تعاني آلامًا بالبطن نتيجة ضغط الورم على الأمعاء والكلى والحالب والمثانة.

وتشكل الفريق الطبي الذي أجرى العملية من الدكتورة حميرا جمال استشارية أمراض النساء والولادة، والدكتورة أسماء بتول استشارية أمراض النساء والولادة، والدكتور هشام فتحي أخصائي التخدير، وبشرى الشمري فنية عمليات، وسحر رافع الشمري فنية تخدير.

وأكدت "صحة حائل" أن المريضة تتمتع بصحة جيدة -ولله الحمد-، وحالتها الطبية مستقرة بعد إجراء العملية الجراحية الناجحة لها، واستئصال الكيس.

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