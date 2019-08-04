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آليات بلدية "المخواة" تزيل بوابة قرية "ذي عين" التراثية

مصادر "سبق": لتحسين وتجميل مدخل القرية

أثارت الإزالات التي نفذتها آليات بلدية "المخواة"، اليوم الأحد، تساؤلات المواطنين حول إزالة بوابة قرية ذي عين التراثية، في حين تؤكد مصادر "سبق"، أن الإزالة بلجنة مشكلة من المحافظة، ولجنة التعديات والبلدية، والجهات الأمنية، وخصوصاً أنه يوجد بالموقع حديقة تتبع للبلدية؛ وذلك بهدف تحسين وتجميل مدخل القرية، فيما سيتم التطوير والترصيف بالحجر والتشجير وإعادة الإنارة للموقع.

كما ستتولى هيئة السياحة بالتعاون مع المجتمع المحلي، والجهات الحكومية الأخرى، حماية القرية والمحافظة عليها، كوجهة سياحية مسجلة عالمياً، ومكتملة العناصر تخلو من التشوه البصري والتدخل الإسمنتي.

وقرية "ذي عين" هي قرية أثرية تقع في تهامة الباحة، وتبعد 20 كيلومتراً تقريباً عن محافظة المخواة، و24 كيلومتراً عن الباحة، ونشأت في القرن العاشر الهجري، وعمرها يزيد على 400 عام.

وبُنِيت القرية على قمة جبل أبيض، وتشتهر بزراعة الموز والليمون والفلفل والريحان والكادي، والصناعات اليدوية، وتضم القرية 29 بيتاً مكونة من طابقين إلى أربعة طوابق، ومسجداً صغيراً والعديد من الحصون المستخدمة للدفاع عن القرية والمراقبة.

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آليات بلدية "المخواة" تزيل بوابة قرية "ذي عين" التراثية
سبق

أثارت الإزالات التي نفذتها آليات بلدية "المخواة"، اليوم الأحد، تساؤلات المواطنين حول إزالة بوابة قرية ذي عين التراثية، في حين تؤكد مصادر "سبق"، أن الإزالة بلجنة مشكلة من المحافظة، ولجنة التعديات والبلدية، والجهات الأمنية، وخصوصاً أنه يوجد بالموقع حديقة تتبع للبلدية؛ وذلك بهدف تحسين وتجميل مدخل القرية، فيما سيتم التطوير والترصيف بالحجر والتشجير وإعادة الإنارة للموقع.

كما ستتولى هيئة السياحة بالتعاون مع المجتمع المحلي، والجهات الحكومية الأخرى، حماية القرية والمحافظة عليها، كوجهة سياحية مسجلة عالمياً، ومكتملة العناصر تخلو من التشوه البصري والتدخل الإسمنتي.

وقرية "ذي عين" هي قرية أثرية تقع في تهامة الباحة، وتبعد 20 كيلومتراً تقريباً عن محافظة المخواة، و24 كيلومتراً عن الباحة، ونشأت في القرن العاشر الهجري، وعمرها يزيد على 400 عام.

وبُنِيت القرية على قمة جبل أبيض، وتشتهر بزراعة الموز والليمون والفلفل والريحان والكادي، والصناعات اليدوية، وتضم القرية 29 بيتاً مكونة من طابقين إلى أربعة طوابق، ومسجداً صغيراً والعديد من الحصون المستخدمة للدفاع عن القرية والمراقبة.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
06:18 PM

آليات بلدية "المخواة" تزيل بوابة قرية "ذي عين" التراثية

مصادر "سبق": لتحسين وتجميل مدخل القرية

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عبدالعزيز الشهري - المخواة
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أثارت الإزالات التي نفذتها آليات بلدية "المخواة"، اليوم الأحد، تساؤلات المواطنين حول إزالة بوابة قرية ذي عين التراثية، في حين تؤكد مصادر "سبق"، أن الإزالة بلجنة مشكلة من المحافظة، ولجنة التعديات والبلدية، والجهات الأمنية، وخصوصاً أنه يوجد بالموقع حديقة تتبع للبلدية؛ وذلك بهدف تحسين وتجميل مدخل القرية، فيما سيتم التطوير والترصيف بالحجر والتشجير وإعادة الإنارة للموقع.

كما ستتولى هيئة السياحة بالتعاون مع المجتمع المحلي، والجهات الحكومية الأخرى، حماية القرية والمحافظة عليها، كوجهة سياحية مسجلة عالمياً، ومكتملة العناصر تخلو من التشوه البصري والتدخل الإسمنتي.

وقرية "ذي عين" هي قرية أثرية تقع في تهامة الباحة، وتبعد 20 كيلومتراً تقريباً عن محافظة المخواة، و24 كيلومتراً عن الباحة، ونشأت في القرن العاشر الهجري، وعمرها يزيد على 400 عام.

وبُنِيت القرية على قمة جبل أبيض، وتشتهر بزراعة الموز والليمون والفلفل والريحان والكادي، والصناعات اليدوية، وتضم القرية 29 بيتاً مكونة من طابقين إلى أربعة طوابق، ومسجداً صغيراً والعديد من الحصون المستخدمة للدفاع عن القرية والمراقبة.

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