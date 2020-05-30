وسيتم فحص المواطنين والمقيمين داخل السيارات عبر 12 مساراً دون الحاجة إلى النزول منها، وذلك بعد حجز مواعيد لعمل العيّنات عبر التطبيق الإلكتروني "صحتي"، حيث يستوعب المركز أكثر من ألف فحص يومياً.

"صحة مكة" تكلّف 30 ممارساً صحياً لتنفيذ الفحص الموسع وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-30 كلفت "صحة مكة المكرّمة" 30 ممارساً صحياً لتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الفحص الموسع بمقر مركز الفحص الموسع بحي الزايدي؛ لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا، بمكة المكرّمة. وسيتم فحص المواطنين والمقيمين داخل السيارات عبر 12 مساراً دون الحاجة إلى النزول منها، وذلك بعد حجز مواعيد لعمل العيّنات عبر التطبيق الإلكتروني "صحتي"، حيث يستوعب المركز أكثر من ألف فحص يومياً.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441 01:19 PM

"صحة مكة" تكلّف 30 ممارساً صحياً لتنفيذ الفحص الموسع داخل السيارات عبر 12 مساراً دون الحاجة إلى النزول





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كلفت "صحة مكة المكرّمة" 30 ممارساً صحياً لتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الفحص الموسع بمقر مركز الفحص الموسع بحي الزايدي؛ لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا، بمكة المكرّمة.

وسيتم فحص المواطنين والمقيمين داخل السيارات عبر 12 مساراً دون الحاجة إلى النزول منها، وذلك بعد حجز مواعيد لعمل العيّنات عبر التطبيق الإلكتروني "صحتي"، حيث يستوعب المركز أكثر من ألف فحص يومياً.