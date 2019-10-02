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اللجنة العقارية بغرفة الرياض تناقش إدارة المجمعات ذات الملكية المشتركة

بهدف التعريف باتحاد الملاك وأهدافه ورسالته ومشاريعه المستقبلية

تنظم اللجنة العقارية بغرفة الرياض، في الساعة 5.30 مساء يوم الاثنين 7 أكتوبر، لقاءاً تعريفياً عن "الاستثمار في إدارة المجمعات العقارية ذات الملكية المشتركة – اتحادات الملاك" (فرز الوحدات العقارية واتحاد الملاك)؛ بهدف تسليط الضوء على آلية فرز الوحدات العقارية، والتعريف باتحاد الملاك خاصة ما يتعلق بأهدافه ورسالته ومشاريعه المستقبلية، وموقعه في المنظومة العقارية.

وقال عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية عائض الوبري: اللقاء يأتي في إطار جهود اللجنة لمناقشة عدد من الموضوعات حول برنامج فرز الوحدات العقارية وبرنامج اتحاد الملاك في وزارة الإسكان واطلاع المشاركين على رؤيته وأهدافه والتعريف بدوره التوعوي والنظامي وإيضاح آلية التسجيل في منصته الإلكترونية.

وأضاف: سيتضمن اللقاء بحث عدد من المحاور حول موقع اتحاد الملاك في المنظومة العقارية وحجمه، والفئات المستهدفة، والأنظمة الخاصة به، ومناقشة تأثيره على العرض والطلب، إضافة إلى تسليط الضوء على دور فرز الوحدات العقارية في تعزيز استثمارات اتحادات الملاك، ومعرفة الاستثمار في العقارات ذات الملكية المشتركة.

ودعا "الوبري" قطاع الأعمال من المهتمين في هذا الجانب، إلى حضور اللقاء والاستفادة من الشروحات التي سيقدمها مسؤولو البرامج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اللجنة العقارية بغرفة الرياض تناقش إدارة المجمعات ذات الملكية المشتركة
سبق

تنظم اللجنة العقارية بغرفة الرياض، في الساعة 5.30 مساء يوم الاثنين 7 أكتوبر، لقاءاً تعريفياً عن "الاستثمار في إدارة المجمعات العقارية ذات الملكية المشتركة – اتحادات الملاك" (فرز الوحدات العقارية واتحاد الملاك)؛ بهدف تسليط الضوء على آلية فرز الوحدات العقارية، والتعريف باتحاد الملاك خاصة ما يتعلق بأهدافه ورسالته ومشاريعه المستقبلية، وموقعه في المنظومة العقارية.

وقال عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية عائض الوبري: اللقاء يأتي في إطار جهود اللجنة لمناقشة عدد من الموضوعات حول برنامج فرز الوحدات العقارية وبرنامج اتحاد الملاك في وزارة الإسكان واطلاع المشاركين على رؤيته وأهدافه والتعريف بدوره التوعوي والنظامي وإيضاح آلية التسجيل في منصته الإلكترونية.

وأضاف: سيتضمن اللقاء بحث عدد من المحاور حول موقع اتحاد الملاك في المنظومة العقارية وحجمه، والفئات المستهدفة، والأنظمة الخاصة به، ومناقشة تأثيره على العرض والطلب، إضافة إلى تسليط الضوء على دور فرز الوحدات العقارية في تعزيز استثمارات اتحادات الملاك، ومعرفة الاستثمار في العقارات ذات الملكية المشتركة.

ودعا "الوبري" قطاع الأعمال من المهتمين في هذا الجانب، إلى حضور اللقاء والاستفادة من الشروحات التي سيقدمها مسؤولو البرامج.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
02:44 PM

اللجنة العقارية بغرفة الرياض تناقش إدارة المجمعات ذات الملكية المشتركة

بهدف التعريف باتحاد الملاك وأهدافه ورسالته ومشاريعه المستقبلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم اللجنة العقارية بغرفة الرياض، في الساعة 5.30 مساء يوم الاثنين 7 أكتوبر، لقاءاً تعريفياً عن "الاستثمار في إدارة المجمعات العقارية ذات الملكية المشتركة – اتحادات الملاك" (فرز الوحدات العقارية واتحاد الملاك)؛ بهدف تسليط الضوء على آلية فرز الوحدات العقارية، والتعريف باتحاد الملاك خاصة ما يتعلق بأهدافه ورسالته ومشاريعه المستقبلية، وموقعه في المنظومة العقارية.

وقال عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية عائض الوبري: اللقاء يأتي في إطار جهود اللجنة لمناقشة عدد من الموضوعات حول برنامج فرز الوحدات العقارية وبرنامج اتحاد الملاك في وزارة الإسكان واطلاع المشاركين على رؤيته وأهدافه والتعريف بدوره التوعوي والنظامي وإيضاح آلية التسجيل في منصته الإلكترونية.

وأضاف: سيتضمن اللقاء بحث عدد من المحاور حول موقع اتحاد الملاك في المنظومة العقارية وحجمه، والفئات المستهدفة، والأنظمة الخاصة به، ومناقشة تأثيره على العرض والطلب، إضافة إلى تسليط الضوء على دور فرز الوحدات العقارية في تعزيز استثمارات اتحادات الملاك، ومعرفة الاستثمار في العقارات ذات الملكية المشتركة.

ودعا "الوبري" قطاع الأعمال من المهتمين في هذا الجانب، إلى حضور اللقاء والاستفادة من الشروحات التي سيقدمها مسؤولو البرامج.

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