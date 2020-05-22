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إزالة الصراف الوحيد بـ “باشوت" و"بلدي بلقرن: الموضوع خارج مهامنا

فيما يضطر الأهالي دائماً إلى الذهاب إلى سبت العلاية لصرف النقود

فوجئ أهالي مركز باشوت غرب محافظة بلقرن، بإغلاق وإزالة جهاز الصراف الآلي الوحيد بالمدينة؛ مما يضطر الأهالي دائماً إلى الذهاب إلى مدينة سبت العلاية لصرف النقود.

وقال الأهالي لـ"سبق": إنهم يعانون من هذه المعضلة ، مفيدين أن مركز باشوت يعد من أكبر المراكز بمحافظة بلقرن من حيث تعداد القرى والهجر وعدد السكان في تزايد ، وإنهم بحاجة ملحة إلى وجود أي صراف في المدينة .

من جهته قال رئيس المجلس البلدي بمحافظة بلقرن عائض مسفر القرني لـ"سبق" إن مركز باشوت من أقدم وأكبر مراكز محافظة بلقرن ويخدم عشرات الآلاف من السكان في السراة وتهامة، لافتاً إلى أن قرار إزالة صراف الراجحي من مدينة باشوت إساءة لإنسان ومكان باشوت مهما كانت مبررات المصرف.

وعن دور المجلس البلدي قال "القرني": هذا الأمر خارج مهام المجلس ما لم يكن سحب الصراف لعدم تعاون البلدية في إيجاد المكان - وهذا غير وارد - فلم يصلنا أي مخاطبة أو استفسار حيال ذلك.

أجهزة صراف

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إزالة الصراف الوحيد بـ “باشوت" و"بلدي بلقرن: الموضوع خارج مهامنا
سبق

فوجئ أهالي مركز باشوت غرب محافظة بلقرن، بإغلاق وإزالة جهاز الصراف الآلي الوحيد بالمدينة؛ مما يضطر الأهالي دائماً إلى الذهاب إلى مدينة سبت العلاية لصرف النقود.

وقال الأهالي لـ"سبق": إنهم يعانون من هذه المعضلة ، مفيدين أن مركز باشوت يعد من أكبر المراكز بمحافظة بلقرن من حيث تعداد القرى والهجر وعدد السكان في تزايد ، وإنهم بحاجة ملحة إلى وجود أي صراف في المدينة .

من جهته قال رئيس المجلس البلدي بمحافظة بلقرن عائض مسفر القرني لـ"سبق" إن مركز باشوت من أقدم وأكبر مراكز محافظة بلقرن ويخدم عشرات الآلاف من السكان في السراة وتهامة، لافتاً إلى أن قرار إزالة صراف الراجحي من مدينة باشوت إساءة لإنسان ومكان باشوت مهما كانت مبررات المصرف.

وعن دور المجلس البلدي قال "القرني": هذا الأمر خارج مهام المجلس ما لم يكن سحب الصراف لعدم تعاون البلدية في إيجاد المكان - وهذا غير وارد - فلم يصلنا أي مخاطبة أو استفسار حيال ذلك.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
05:47 PM

إزالة الصراف الوحيد بـ “باشوت" و"بلدي بلقرن: الموضوع خارج مهامنا

فيما يضطر الأهالي دائماً إلى الذهاب إلى سبت العلاية لصرف النقود

A A A
سويد الحارثي - بلقرن
20
13,698

فوجئ أهالي مركز باشوت غرب محافظة بلقرن، بإغلاق وإزالة جهاز الصراف الآلي الوحيد بالمدينة؛ مما يضطر الأهالي دائماً إلى الذهاب إلى مدينة سبت العلاية لصرف النقود.

وقال الأهالي لـ"سبق": إنهم يعانون من هذه المعضلة ، مفيدين أن مركز باشوت يعد من أكبر المراكز بمحافظة بلقرن من حيث تعداد القرى والهجر وعدد السكان في تزايد ، وإنهم بحاجة ملحة إلى وجود أي صراف في المدينة .

من جهته قال رئيس المجلس البلدي بمحافظة بلقرن عائض مسفر القرني لـ"سبق" إن مركز باشوت من أقدم وأكبر مراكز محافظة بلقرن ويخدم عشرات الآلاف من السكان في السراة وتهامة، لافتاً إلى أن قرار إزالة صراف الراجحي من مدينة باشوت إساءة لإنسان ومكان باشوت مهما كانت مبررات المصرف.

وعن دور المجلس البلدي قال "القرني": هذا الأمر خارج مهام المجلس ما لم يكن سحب الصراف لعدم تعاون البلدية في إيجاد المكان - وهذا غير وارد - فلم يصلنا أي مخاطبة أو استفسار حيال ذلك.

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