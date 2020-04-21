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كورونا.. سنغافورة تسجل 1111 إصابة جديدة وتايلاند تعلن عن 19 حالة

الأولى تُواجه تحديات صعبة والثانية سجلت أقل معدل يومي منذ أكثر من شهر

قالت سنغافورة اليوم الثلاثاء، إنها سجلت مبدئيًّا 1111 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 9125 إصابة.

وقالت وزارة الصحة: إن أغلب الحالات لعمال وافدين يقيمون في مجمعات سكنية وهي الفئة التي تشكل أكثر من ثلاثة أرباع الإصابات بالبلاد.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء: إن سنغافورة التي سجلت أكبر عدد من الإصابات في جنوب شرق آسيا، تُواجه "تحديات غاية في الصعوبة" بالنظر للارتفاع الكبير الذي حدث مؤخرًا في حالات العدوى؛ لكنها قادرة على التعامل مع الأمر بفضل نظام الرعاية الصحية وقدرات إدارة المخاطر لديها.

وشهدت سنغافورة أعلى قفزة يومية على الإطلاق في حالات الإصابة أمس الاثنين، بعدما سجلت 1426 إصابة جديدة.

وفي تايلاند قال مسؤول في وزارة الصحة في تايلاند: إن السلطات سجلت 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، في أقل حصيلة يومية منذ أكثر من شهر.

وقال تاويسين ويسانويوثين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة وهي لسائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 50 عامًا.

وعدد الإصابات الجديدة اليوم هو الأقل منذ 14 من مارس، عندما تم تسجيل سبع إصابات قبل موجة من الحالات الجديدة التي دفعت رئيس الوزراء إلى فرض حالة العزل العام جزئيًّا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في تايلاند 2811 والوفيات 48 حالة. وتعافى نحو 75% أو 2108 مصابين.

فيروس كورونا الجديد سنغافورة

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كورونا.. سنغافورة تسجل 1111 إصابة جديدة وتايلاند تعلن عن 19 حالة
سبق

قالت سنغافورة اليوم الثلاثاء، إنها سجلت مبدئيًّا 1111 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 9125 إصابة.

وقالت وزارة الصحة: إن أغلب الحالات لعمال وافدين يقيمون في مجمعات سكنية وهي الفئة التي تشكل أكثر من ثلاثة أرباع الإصابات بالبلاد.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء: إن سنغافورة التي سجلت أكبر عدد من الإصابات في جنوب شرق آسيا، تُواجه "تحديات غاية في الصعوبة" بالنظر للارتفاع الكبير الذي حدث مؤخرًا في حالات العدوى؛ لكنها قادرة على التعامل مع الأمر بفضل نظام الرعاية الصحية وقدرات إدارة المخاطر لديها.

وشهدت سنغافورة أعلى قفزة يومية على الإطلاق في حالات الإصابة أمس الاثنين، بعدما سجلت 1426 إصابة جديدة.

وفي تايلاند قال مسؤول في وزارة الصحة في تايلاند: إن السلطات سجلت 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، في أقل حصيلة يومية منذ أكثر من شهر.

وقال تاويسين ويسانويوثين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة وهي لسائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 50 عامًا.

وعدد الإصابات الجديدة اليوم هو الأقل منذ 14 من مارس، عندما تم تسجيل سبع إصابات قبل موجة من الحالات الجديدة التي دفعت رئيس الوزراء إلى فرض حالة العزل العام جزئيًّا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في تايلاند 2811 والوفيات 48 حالة. وتعافى نحو 75% أو 2108 مصابين.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
11:21 AM

كورونا.. سنغافورة تسجل 1111 إصابة جديدة وتايلاند تعلن عن 19 حالة

الأولى تُواجه تحديات صعبة والثانية سجلت أقل معدل يومي منذ أكثر من شهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت سنغافورة اليوم الثلاثاء، إنها سجلت مبدئيًّا 1111 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 9125 إصابة.

وقالت وزارة الصحة: إن أغلب الحالات لعمال وافدين يقيمون في مجمعات سكنية وهي الفئة التي تشكل أكثر من ثلاثة أرباع الإصابات بالبلاد.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء: إن سنغافورة التي سجلت أكبر عدد من الإصابات في جنوب شرق آسيا، تُواجه "تحديات غاية في الصعوبة" بالنظر للارتفاع الكبير الذي حدث مؤخرًا في حالات العدوى؛ لكنها قادرة على التعامل مع الأمر بفضل نظام الرعاية الصحية وقدرات إدارة المخاطر لديها.

وشهدت سنغافورة أعلى قفزة يومية على الإطلاق في حالات الإصابة أمس الاثنين، بعدما سجلت 1426 إصابة جديدة.

وفي تايلاند قال مسؤول في وزارة الصحة في تايلاند: إن السلطات سجلت 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، في أقل حصيلة يومية منذ أكثر من شهر.

وقال تاويسين ويسانويوثين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة وهي لسائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 50 عامًا.

وعدد الإصابات الجديدة اليوم هو الأقل منذ 14 من مارس، عندما تم تسجيل سبع إصابات قبل موجة من الحالات الجديدة التي دفعت رئيس الوزراء إلى فرض حالة العزل العام جزئيًّا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في تايلاند 2811 والوفيات 48 حالة. وتعافى نحو 75% أو 2108 مصابين.

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