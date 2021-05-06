زيادة أرباح شركة "زين السعودية" بنسبة 14%

انخفاض الخسائر المتراكمة لتبلغ 13 مليون ريال

أعلنت شركة "زين السعودية" عن نتائجها المالية الفصلية بتسجيلها إيرادات بنحو 1,938 مليون ريال، وحققت الشركة أرباحًا صافية عن فترة الربع الأول بقيمة 41 مليون ريال، بزيادة قدرها 14% عن الربع الرابع من العام 2020.

وقالت الشركة: المؤشرات المالية الرئيسة تبرز حفاظ عملياتها التشغيلية على مسار الربحية، الذي سلكته للربع الـ 11 على التوالي، وقد تمكنت من خفض خسائرها المتراكمة لتصل إلى 13 مليون ريال، وهي تمثل حاليًا 0.14% من رأسمال الشركة، ورغم تحدي الجائحة إلا أن الشركة مستمرة في مبادرتها لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأضافت الشركة في بيان صحفي: هذه النتائج تعكس مرحلة جني ثمار الاستراتيجية التشغيلية التي تمر بها عملياتها، وما تلاها من نجاح لإعادة هيكلة رأس المال وتطبيق معايير متطورة للحوكمة والكفاءة المالية، وذلك في موازاة مواصلة تنويع مشاريعها الاستثمارية والتوسع في الخدمات والمنتجات التي تقدمها لقاعدة عملائها.

وقال الأمير نايف بن سلطان الكبير رئيس مجلس إدارة شركة "زين السعودية": نواصل بتوفيق من الله عز وجل، وبدعم استراتيجيتنا التشغيلية والمالية وتفاني طاقاتنا البشرية الكفؤة، تحقيق الإنجاز تلو الآخر، وذلك ضمن مسيرتنا للتحوّل إلى مزود رائد لحلول الاتصالات والإنترنت في المملكة.

وأضاف: الشركة تحرص على أن تساهم بكفاءة وفعالية في الارتقاء بجودة الحياة، وتطوير قطاع الاتصالات الوطني نحو مزيد من التنافسية والابتكار على المستوى العالمي، وبما يساهم في تسريع رحلة التحوّل الرقمي الشامل للمملكة وفق المستهدفات المستقبلية لبرنامج التحول الرقمي 2025، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأردف: لقد مكنتنا هذه الاستراتيجية خلال فترة جائحة فيروس "كورونا المستجد"، من مواجهة التحديات وتلبية الطلب المتنامي على خدمات الاتصالات والإنترنت، واليوم، ونحن نخرج تدريجياً من الأزمة التي خلفتها هذه الجائحة، نرسم مسارنا المستقبلي القائم على مواصلة ضخ الاستثمارات النوعية بهدف صناعة مستقبل رقمي يعزز الابتكار والتطوّر للمجتمع السعودي، وينمي الاقتصاد الوطني، ويساهم في تحويل المملكة إلى حاضنة لمجتمعٍ واقتصاد معرفيين يواكبان المتغيرات العالمية على كل الصعد.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: تمثل النتائج الفصلية لفترة الربع الأول نتيجة طبيعية للاستثمارات النوعية التي وظفتها الشركة مؤخرًا، فهي امتداد للخطط والبرامج التطويرية والتوسعية التي تنفذها.

وأضاف: بعد نجاحنا في نشر شبكة الجيل الخامس (5G) الخاصة بنا في مختلف أنحاء المملكة وعبر 50 مدينة من خلال 4700 برج، حرصنا على وضع هذه الشبكة في خدمة القطاعات النوعية التي تمتلك فيها المملكة مزايا تنافسية تساعدها على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتعزز من موقعها وثقلها الاقتصادي على الخريطة العالمية.

وأردف: وقعنا مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) لتوفير خدمات الجيل الخامس (5G) والاتصالات والإنترنت عالي الجودة والخدمات السحابية وإنترنت الأشياء في المدن الصناعية التابعة لـ(مدن)، وذلك لتمكين المصانع من تحقيق التحول الرقمي في عملياتها ومواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وتابع: أبرمنا اتفاقية حصرية مع شركة "البحر الأحمر للتطوير"، لتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت في المواقع التابعة لمشروع البحر الأحمر خلال مرحلة الإنشاء، لتكون أول منطقة إنشاءات مغطاة بالجيل الخامس (5G) في الشرق الأوسط، وأطلقنا خدمات خطوط الاتصالات المؤجرة التي تعتمد على تقنية الجيل الخامس (5G)، والمخصصة لقطاع الأعمال.

وقال "الدغيثر": زين السعودية مستمرة في ممارسة مسؤوليتها الاجتماعية وتكثيف مبادراتها في مجالات الاستدامة تجاه المملكة من خلال دعمها العديد من المبادرات المجتمعية والإنسانية والخيرية، حيث شاركت في رعاية الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، كما دخلت في شراكة استراتيجية مع جمعية "تمكين الشباب" (مينتور السعودية)، بهدف المساهمة في إطلاق برامج هادفة ومبادرات فعالة لتطوير مهارات الشباب الحياتية وقدراتهم المهنية، وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، وتعزيز مشاركتهم في مختلف مجالات العمل الاجتماعي والتنمية البشرية.

جدير بالذكر أن الإنجازات التي تحققها "زين السعودية" ساهمت في تميّزها على المستويين المحلي والدولي، وتمثل ذلك عبر حصولها على العديد من الاعترافات والإشادات، إذ منحتها شركة "أوبن سيجنال" (Opensignal)، وهي جهة دولية مستقلة ومحايدة ومتخصصة في تحليل تجربة العملاء الخاصة بشبكات الاتصالات، ثلاث جوائز: "أفضل تغطية للجيل الخامس"(5G)، "أفضل سرعة تحميل للجيل الخامس“(5G)، و"أفضل تجربة تحميل للجيل الخامس.“(5G)

وتمكنت الشركة من التقدم للمرتبة الـ12 في قائمة أفضل 50 علامة تجارية في المملكة، وفق التقرير السنوي لمؤسسة براند فاينانس Brand Finance لتقييم العلامات التجارية.

وخلال العام الماضي، منحت شركة "أوكلا" (Ookla) العالمية الشركة جائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة خلال عام 2020م، وكذلك منحت قمة Telecom Review لقادة قطاع الاتصالات أيضاً، الشركة 3 جوائز: "أفضل نمو لمستخدمي الجيل الخامس (5G)"، "أفضل بنية تحتية لشبكة الجيل الخامس"، و"أفضل مقدّم للحوسبة السحابية".

وتصدرت "زين السعودية" المركز الأول ضمن تقرير "مقياس" الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للربع الرابع من العام 2020، كأسرع إنترنت ثابت في المملكة، والتغطية الأكبر للجيل الخامس على مستوى المملكة.