أصدر مدير جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن اليوبي، قرارًا بتعيين وكيل كلية الاقتصاد والإدارة بالجامعة، الدكتور عمر بن زيان الشرقي، عضوًا بالمجلس العلمي "أعلى هيئة علمية بالجامعة"؛ وذلك بناء على موافقة مجلس الجامعة.
تعيين "الشرقي" عضوًا في المجلس العلمي بجامعة المؤسس
أصدر مدير جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن اليوبي، قرارًا بتعيين وكيل كلية الاقتصاد والإدارة بالجامعة، الدكتور عمر بن زيان الشرقي، عضوًا بالمجلس العلمي "أعلى هيئة علمية بالجامعة"؛ وذلك بناء على موافقة مجلس الجامعة.
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تعيين "الشرقي" عضوًا في المجلس العلمي بجامعة المؤسسصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-06
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
01:15 AM
تعيين "الشرقي" عضوًا في المجلس العلمي بجامعة المؤسس
أصدر مدير جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن اليوبي، قرارًا بتعيين وكيل كلية الاقتصاد والإدارة بالجامعة، الدكتور عمر بن زيان الشرقي، عضوًا بالمجلس العلمي "أعلى هيئة علمية بالجامعة"؛ وذلك بناء على موافقة مجلس الجامعة.
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