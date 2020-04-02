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بالفيديو.. "متحدث الداخلية": الالتزام بالعزل الصحي والبقاء بالمنازل والتباعد حتى في فترة عدم منع التجول

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، على ضرورة الالتزام بالعزل الصحي الذاتي، والبقاء في المنازل والتباعد حتى في فترة عدم #منع_التجول.
وقال المتحدث، إن جميع المخالفات التي رصدت فردية، والمجتمع في التزام عالٍ بتطبيق قرار #منع_التجول.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

فيروس كورونا الجديد وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "متحدث الداخلية": الالتزام بالعزل الصحي والبقاء بالمنازل والتباعد حتى في فترة عدم منع التجول
سبق

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، على ضرورة الالتزام بالعزل الصحي الذاتي، والبقاء في المنازل والتباعد حتى في فترة عدم #منع_التجول.
وقال المتحدث، إن جميع المخالفات التي رصدت فردية، والمجتمع في التزام عالٍ بتطبيق قرار #منع_التجول.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
04:29 PM
اخر تعديل
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
05:46 PM

بالفيديو.. "متحدث الداخلية": الالتزام بالعزل الصحي والبقاء بالمنازل والتباعد حتى في فترة عدم منع التجول

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
6,793

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، على ضرورة الالتزام بالعزل الصحي الذاتي، والبقاء في المنازل والتباعد حتى في فترة عدم #منع_التجول.
وقال المتحدث، إن جميع المخالفات التي رصدت فردية، والمجتمع في التزام عالٍ بتطبيق قرار #منع_التجول.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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