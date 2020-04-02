أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، على ضرورة الالتزام بالعزل الصحي الذاتي، والبقاء في المنازل والتباعد حتى في فترة عدم #منع_التجول.
وقال المتحدث، إن جميع المخالفات التي رصدت فردية، والمجتمع في التزام عالٍ بتطبيق قرار #منع_التجول.
بالفيديو.. "متحدث الداخلية": الالتزام بالعزل الصحي والبقاء بالمنازل والتباعد حتى في فترة عدم منع التجول
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، على ضرورة الالتزام بالعزل الصحي الذاتي، والبقاء في المنازل والتباعد حتى في فترة عدم #منع_التجول.
وقال المتحدث، إن جميع المخالفات التي رصدت فردية، والمجتمع في التزام عالٍ بتطبيق قرار #منع_التجول.
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، على ضرورة الالتزام بالعزل الصحي الذاتي، والبقاء في المنازل والتباعد حتى في فترة عدم #منع_التجول.
بالفيديو.. "متحدث الداخلية": الالتزام بالعزل الصحي والبقاء بالمنازل والتباعد حتى في فترة عدم منع التجول
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، على ضرورة الالتزام بالعزل الصحي الذاتي، والبقاء في المنازل والتباعد حتى في فترة عدم #منع_التجول.
وقال المتحدث، إن جميع المخالفات التي رصدت فردية، والمجتمع في التزام عالٍ بتطبيق قرار #منع_التجول.