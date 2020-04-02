أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، على ضرورة الالتزام بالعزل الصحي الذاتي، والبقاء في المنازل والتباعد حتى في فترة عدم #منع_التجول. وقال المتحدث، إن جميع المخالفات التي رصدت فردية، والمجتمع في التزام عالٍ بتطبيق قرار #منع_التجول.

بالفيديو.. "متحدث الداخلية": الالتزام بالعزل الصحي والبقاء بالمنازل والتباعد حتى في فترة عدم منع التجول صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-02 أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، على ضرورة الالتزام بالعزل الصحي الذاتي، والبقاء في المنازل والتباعد حتى في فترة عدم #منع_التجول.

وقال المتحدث، إن جميع المخالفات التي رصدت فردية، والمجتمع في التزام عالٍ بتطبيق قرار #منع_التجول. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 04:29 PM

اخر تعديل 02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 05:46 PM

بالفيديو.. "متحدث الداخلية": الالتزام بالعزل الصحي والبقاء بالمنازل والتباعد حتى في فترة عدم منع التجول





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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، على ضرورة الالتزام بالعزل الصحي الذاتي، والبقاء في المنازل والتباعد حتى في فترة عدم #منع_التجول.

وقال المتحدث، إن جميع المخالفات التي رصدت فردية، والمجتمع في التزام عالٍ بتطبيق قرار #منع_التجول.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا