بعد خطف "النصر" لـ"تاليسكا".. 25 ألف تغريدة هلالية تحمل مطالب لـ"بن نافل"

صب العديد من الجماهير الهلالية جام غضبهم على رئيس نادي الهلال السعودي بعد ظفر نادي النصر بخدمات اللاعب البرازيلي " تاليسكا" في صفقة مفاجئة لم يسبقها أي تنبؤات، بعكس نادي الهلال الذي سربت مصادر إعلامية أنباء عن مفاوضات مع اللاعب الذي كان قاب قوسين أو أدنى على توقيعه للزعيم، على حد قول بعض الإعلاميين المحسوبين على النادي.

وتباينت مطالبات الجماهير في وسم "بن نافل" الذي تصدر الترند على "تويتر" بأكثر من 25 ألف تغريدة، فمنهم من يرى أن فشل صفقة اللاعب البرازيلي "تليسكا" الذي زعمت مفاوضات "الهلال" له كانت صدمة وخيبة أمل لدى الجمهور الهلالي، وكشفت مدى عدم جدية المفاوضات للاعب التي استمرت نحو ١٤ يوماً، والمساومة للتوقيع معه بأقل سعر؛ الأمر الذي أتاح لإدارة النصر إنهاء الصفقة في أقل من ٢٤ ساعة.

وأشاروا إلى أن الإدارة الهلالية لم تنجح في صفقة "تكسيرا" قبل "تاليسكا"، ولم تعوض غياب "خربين"، وخسرت الكأس والسوبر وكابرت على المدربين "رازفان" و"ميكالي"، رغم تدني نتائج الفريق معهما.

فيما ترى بعض الجماهير التي شاركت في الوسم أن الزج باسم الهلال في صفقة "تاليسكا" أتت لضرب الجمهور بالإدارة، في وقت حساس يدخل فيه النادي المنعطف الأخير لمسابقة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي تبقى على خطفه الكأس خمس نقاط من أصل ١٥ نقطة، وهذا الضجيج أتى لهز معنويات الفريق وجماهيره.

وأشاروا إلى نادي الهلال مع "بن نافل" حقق آسيا والدوري وكأس الملك ومتصدر الدوري العام الحالي، كذلك جدد الإدارة الحالية عقد سالم والشهراني والفرج والبليهي، ووقع عقوداً احترافية العام الحالي مع فييتو وموسى ماريجا.