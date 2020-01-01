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شاهد.. "هيئة الرياضة" و"التعليم" تعد 20 مدرباً سعودياً لـ"دوري المدارس"

انطلقت الدورة التدريبية لمدربي كرة القدم لدوري المدارس، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم، وذلك في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

وتستمر الدورة التي بدأت أمس بالتعاون مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حتى الجمعة القادم، ويشارك فيها 20 مدرباً من مختلف محافظات المملكة، وتهدف لإعداد مدربين للنسخة الثانية من دوري المدارس الذي سينطلق مطلع فبراير المقبل في 47 محافظة.

ويحاضر في الدورة: البريطاني زبير يعقوب أحد المدربين المعتمدين من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمستوى الأول والثاني، ورخصة (B)، وتتضمن الدورة أربعة محاور: "تهيئة الفريق قبل انطلاق البطولة من خلال اختيار الطريقة الأنسب للمباريات، وتهيئة الفريق خلال يوم المباراة، وطريقة التعامل مع أحداث المباراة، وعلاقة المدرب مع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية".

وسيحصل المدربون في ختام الدورة الجمعة المقبل، على شهادة التدريب (FA1) المستوى الأول، وهي ما تعادل شهادة الـ"C" لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

الجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية تأتي امتدادا للدورات التي ينفذها مشروع دوري المدارس لتأهيل المدربين والإداريين والحكام للدوري، الذي يستمر لخمسة أعوام (بدأ مطلع 2019)، وذلك مواكبة لرؤية 2030.

الهيئة العامة للرياضة وزارة التعليم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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شاهد.. "هيئة الرياضة" و"التعليم" تعد 20 مدرباً سعودياً لـ"دوري المدارس"
سبق

انطلقت الدورة التدريبية لمدربي كرة القدم لدوري المدارس، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم، وذلك في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

وتستمر الدورة التي بدأت أمس بالتعاون مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حتى الجمعة القادم، ويشارك فيها 20 مدرباً من مختلف محافظات المملكة، وتهدف لإعداد مدربين للنسخة الثانية من دوري المدارس الذي سينطلق مطلع فبراير المقبل في 47 محافظة.

ويحاضر في الدورة: البريطاني زبير يعقوب أحد المدربين المعتمدين من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمستوى الأول والثاني، ورخصة (B)، وتتضمن الدورة أربعة محاور: "تهيئة الفريق قبل انطلاق البطولة من خلال اختيار الطريقة الأنسب للمباريات، وتهيئة الفريق خلال يوم المباراة، وطريقة التعامل مع أحداث المباراة، وعلاقة المدرب مع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية".

وسيحصل المدربون في ختام الدورة الجمعة المقبل، على شهادة التدريب (FA1) المستوى الأول، وهي ما تعادل شهادة الـ"C" لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

الجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية تأتي امتدادا للدورات التي ينفذها مشروع دوري المدارس لتأهيل المدربين والإداريين والحكام للدوري، الذي يستمر لخمسة أعوام (بدأ مطلع 2019)، وذلك مواكبة لرؤية 2030.

01 يناير 2020 - 6 جمادى الأول 1441
08:13 PM

شاهد.. "هيئة الرياضة" و"التعليم" تعد 20 مدرباً سعودياً لـ"دوري المدارس"

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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انطلقت الدورة التدريبية لمدربي كرة القدم لدوري المدارس، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم، وذلك في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

وتستمر الدورة التي بدأت أمس بالتعاون مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حتى الجمعة القادم، ويشارك فيها 20 مدرباً من مختلف محافظات المملكة، وتهدف لإعداد مدربين للنسخة الثانية من دوري المدارس الذي سينطلق مطلع فبراير المقبل في 47 محافظة.

ويحاضر في الدورة: البريطاني زبير يعقوب أحد المدربين المعتمدين من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمستوى الأول والثاني، ورخصة (B)، وتتضمن الدورة أربعة محاور: "تهيئة الفريق قبل انطلاق البطولة من خلال اختيار الطريقة الأنسب للمباريات، وتهيئة الفريق خلال يوم المباراة، وطريقة التعامل مع أحداث المباراة، وعلاقة المدرب مع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية".

وسيحصل المدربون في ختام الدورة الجمعة المقبل، على شهادة التدريب (FA1) المستوى الأول، وهي ما تعادل شهادة الـ"C" لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

الجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية تأتي امتدادا للدورات التي ينفذها مشروع دوري المدارس لتأهيل المدربين والإداريين والحكام للدوري، الذي يستمر لخمسة أعوام (بدأ مطلع 2019)، وذلك مواكبة لرؤية 2030.

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