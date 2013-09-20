النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عسيري": لم يتبقَ في خندق رافضي اللقاح سوى المخدوع أو المكابر

قال: لو كان الهدف إبادة الفقراء فلماذا استأثرت به الدول الغنية؟

أكّد وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري؛ أنه لم يتبقَ الآن في خندق الرافضين لتلقي لقاح كورونا سوى المخدوع أو المكابر، متسائلاً، لو كان الهدف من اللقاحات إبادة الفقراء، كما يزعمون، فلماذا استأثرت به الدول الغنية؟

تفصيلاً؛ أكّد عسيري لو كان الهدف من اللقاحات إبادة الفقراء والطبقة المتوسطة، كما يزعمون، فلماذا استأثرت بها الدول الغنية وتركت إفريقيا تصارع كوفيد؟

وتابع، لماذا تسابق عليها العلماء والأغنياء والسياسيون والقادة؟ مؤكداً أنه لم يبقَ الآن في خندق الرفض إلا مخدوع أو مكابر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"عسيري": لم يتبقَ في خندق رافضي اللقاح سوى المخدوع أو المكابر
سبق

أكّد وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري؛ أنه لم يتبقَ الآن في خندق الرافضين لتلقي لقاح كورونا سوى المخدوع أو المكابر، متسائلاً، لو كان الهدف من اللقاحات إبادة الفقراء، كما يزعمون، فلماذا استأثرت به الدول الغنية؟

تفصيلاً؛ أكّد عسيري لو كان الهدف من اللقاحات إبادة الفقراء والطبقة المتوسطة، كما يزعمون، فلماذا استأثرت بها الدول الغنية وتركت إفريقيا تصارع كوفيد؟

وتابع، لماذا تسابق عليها العلماء والأغنياء والسياسيون والقادة؟ مؤكداً أنه لم يبقَ الآن في خندق الرفض إلا مخدوع أو مكابر.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
01:59 PM

"عسيري": لم يتبقَ في خندق رافضي اللقاح سوى المخدوع أو المكابر

قال: لو كان الهدف إبادة الفقراء فلماذا استأثرت به الدول الغنية؟

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
5
1,966

أكّد وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري؛ أنه لم يتبقَ الآن في خندق الرافضين لتلقي لقاح كورونا سوى المخدوع أو المكابر، متسائلاً، لو كان الهدف من اللقاحات إبادة الفقراء، كما يزعمون، فلماذا استأثرت به الدول الغنية؟

تفصيلاً؛ أكّد عسيري لو كان الهدف من اللقاحات إبادة الفقراء والطبقة المتوسطة، كما يزعمون، فلماذا استأثرت بها الدول الغنية وتركت إفريقيا تصارع كوفيد؟

وتابع، لماذا تسابق عليها العلماء والأغنياء والسياسيون والقادة؟ مؤكداً أنه لم يبقَ الآن في خندق الرفض إلا مخدوع أو مكابر.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,823
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,696
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,883
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,169

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة