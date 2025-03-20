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"كورونا" يعلّق العمل على صاروخ مهمة "أرتميس" للعودة إلى القمر

القرار اتخذته "ناسا" بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس

علّقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" العمل على بناء الصاروخ ومركبات "أوراين" لمهمتها المأهولة إلى القمر "أرتميس"؛ بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المجتمع.

وأوضح رئيس الناسا جيم برايدنستاين في تصريح له، أن وكالة الفضاء ستغلق منشأة ميتشود في نيو أورلينز حيث يبنى الصاروخ، إضافة إلى مركز ستينيس الفضائي القريب؛ مشيرًا إلى تأكيد حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا بين فريق العمل في ستينيس.

وقال: ستعلّق ناسا مؤقتًا إنتاج الصاروخ ومركبات أوراين واختبارهما، وستباشر فرق ناسا والمتعهدون إغلاقًا منظمًا يُبقي كل الأجهزة في حالة سليمة حتى تمكنهم من استئناف العمل.

وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مركبات أوراين القمر أرتميس فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يعلّق العمل على صاروخ مهمة "أرتميس" للعودة إلى القمر
سبق

علّقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" العمل على بناء الصاروخ ومركبات "أوراين" لمهمتها المأهولة إلى القمر "أرتميس"؛ بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المجتمع.

وأوضح رئيس الناسا جيم برايدنستاين في تصريح له، أن وكالة الفضاء ستغلق منشأة ميتشود في نيو أورلينز حيث يبنى الصاروخ، إضافة إلى مركز ستينيس الفضائي القريب؛ مشيرًا إلى تأكيد حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا بين فريق العمل في ستينيس.

وقال: ستعلّق ناسا مؤقتًا إنتاج الصاروخ ومركبات أوراين واختبارهما، وستباشر فرق ناسا والمتعهدون إغلاقًا منظمًا يُبقي كل الأجهزة في حالة سليمة حتى تمكنهم من استئناف العمل.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
06:05 PM
اخر تعديل
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
07:47 PM

"كورونا" يعلّق العمل على صاروخ مهمة "أرتميس" للعودة إلى القمر

القرار اتخذته "ناسا" بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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علّقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" العمل على بناء الصاروخ ومركبات "أوراين" لمهمتها المأهولة إلى القمر "أرتميس"؛ بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المجتمع.

وأوضح رئيس الناسا جيم برايدنستاين في تصريح له، أن وكالة الفضاء ستغلق منشأة ميتشود في نيو أورلينز حيث يبنى الصاروخ، إضافة إلى مركز ستينيس الفضائي القريب؛ مشيرًا إلى تأكيد حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا بين فريق العمل في ستينيس.

وقال: ستعلّق ناسا مؤقتًا إنتاج الصاروخ ومركبات أوراين واختبارهما، وستباشر فرق ناسا والمتعهدون إغلاقًا منظمًا يُبقي كل الأجهزة في حالة سليمة حتى تمكنهم من استئناف العمل.

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