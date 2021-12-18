النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

توقيف 40 إسرائيليًّا في مطار بموسكو

يخضعون للتحقيق بعد مصادرة جوازاتهم

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، توقيف أكثر من 40 إسرائيليًّا في مطار بموسكو؛ حيث خضعوا للاستجواب دون تعليق رسمي من السلطات الرسمية الروسية حول هذه القضية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية: إن "أكثر من 40 إسرائيليًّا تم توقيفهم في مطار دوموديدوفو بموسكو، عقب هبوط طائرتهم في العاصمة الروسية، اليوم الأربعاء"، مشيرة إلى أن معظم ركاب الطائرة التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية، ونُقلوا بعد هبوطها إلى منطقة خاصة؛ حيث يجري استجوابهم، بعد مصادرة جوازاتهم.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة حوادث مماثلة وقعت منذ إصدار القضاء الروسي حكمًا بالسجن 7.5 عامًا على المواطنة الإسرائيلية نعمة يساكر، بتهمة تهريب المخدرات في وقت سابق من العام الجاري، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم".

وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن هذا الحكم على صلة بقرار تل أبيب تسليم المواطن الروسي أليكسي بوركوف، المتهم بالقرصنة الإلكترونية إلى الولايات المتحدة.

مطار دوموديدوفو موسكو

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
توقيف 40 إسرائيليًّا في مطار بموسكو
سبق

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، توقيف أكثر من 40 إسرائيليًّا في مطار بموسكو؛ حيث خضعوا للاستجواب دون تعليق رسمي من السلطات الرسمية الروسية حول هذه القضية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية: إن "أكثر من 40 إسرائيليًّا تم توقيفهم في مطار دوموديدوفو بموسكو، عقب هبوط طائرتهم في العاصمة الروسية، اليوم الأربعاء"، مشيرة إلى أن معظم ركاب الطائرة التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية، ونُقلوا بعد هبوطها إلى منطقة خاصة؛ حيث يجري استجوابهم، بعد مصادرة جوازاتهم.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة حوادث مماثلة وقعت منذ إصدار القضاء الروسي حكمًا بالسجن 7.5 عامًا على المواطنة الإسرائيلية نعمة يساكر، بتهمة تهريب المخدرات في وقت سابق من العام الجاري، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم".

وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن هذا الحكم على صلة بقرار تل أبيب تسليم المواطن الروسي أليكسي بوركوف، المتهم بالقرصنة الإلكترونية إلى الولايات المتحدة.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
04:54 PM

توقيف 40 إسرائيليًّا في مطار بموسكو

يخضعون للتحقيق بعد مصادرة جوازاتهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,283

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، توقيف أكثر من 40 إسرائيليًّا في مطار بموسكو؛ حيث خضعوا للاستجواب دون تعليق رسمي من السلطات الرسمية الروسية حول هذه القضية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية: إن "أكثر من 40 إسرائيليًّا تم توقيفهم في مطار دوموديدوفو بموسكو، عقب هبوط طائرتهم في العاصمة الروسية، اليوم الأربعاء"، مشيرة إلى أن معظم ركاب الطائرة التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية، ونُقلوا بعد هبوطها إلى منطقة خاصة؛ حيث يجري استجوابهم، بعد مصادرة جوازاتهم.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة حوادث مماثلة وقعت منذ إصدار القضاء الروسي حكمًا بالسجن 7.5 عامًا على المواطنة الإسرائيلية نعمة يساكر، بتهمة تهريب المخدرات في وقت سابق من العام الجاري، بحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم".

وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن هذا الحكم على صلة بقرار تل أبيب تسليم المواطن الروسي أليكسي بوركوف، المتهم بالقرصنة الإلكترونية إلى الولايات المتحدة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,431
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,319
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,701
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,127

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة