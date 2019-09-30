عقد المجلس البلدي بمحافظة طبرجل جلسته الاعتيادية اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس صالح قبلان اللغبة وبحضور الأعضاء بالمجلس. وفي بداية الجلسة قدم "اللغبة" نيابةً عن أعضاء المجلس شكره لجميع العاملين في احتفال (اليوم الوطني89)، "همة حتى القمة" على جهودهم. وإبراز فرحة المواطنين بهذا اليوم الكبير. وأوضح عضو المجلس ومتحدثه الرسمي عبدالله الهريويل لـ"سبق" أن المجلس استعرض المواضيع المدرجة بجدول الأعمال وأصدر بعض القرارات والتوصيات، ومنها توصيته بتفعيل فرقة الصيانة الخاصة بالأرصفة لترميم وتحسين الأرصفة لبعض الشوارع والميادين والمساجد. لتحسين المشهد الحضري، كما أقر المجلس صيانة وتحسين وتجميل حديقة قرية الفياض، وأوصى المجلس كذلك بإعادة تأهيل وسفلتت عدد من الشوارع بالمحافظة". وذكر "الهريويل" أن المجلس اطّلع على التقرير المعد من قبل لجنة المشاريع بالمجلس، وأكد على المقاول الخاص بالسفلتة بسرعة إنجاز الأعمال المكلف بها وعدم التأخير لما له دور سلبي على المواطن، وكذلك على المحافظة والمراكز والقرى التابعة، وتم مناقشة عدد من طلبات المواطنين بخصوص السفلتة والأرصفة التي تم إحالتها للبلدية لإكمال اللازم، وقد اطّلع المجلس على التعاميم الواردة من سعادة الأمين العام لشؤون المجالس البلدية وتم اتخاذ اللازم.

"بلدي طبرجل" يؤكد على مقاولي السفلتة عدم تأخير إنجاز المشاريع عبدالرحمن العازمي سبق 2019-09-30 عقد المجلس البلدي بمحافظة طبرجل جلسته الاعتيادية اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس صالح قبلان اللغبة وبحضور الأعضاء بالمجلس.



وفي بداية الجلسة قدم "اللغبة" نيابةً عن أعضاء المجلس شكره لجميع العاملين في احتفال (اليوم الوطني89)، "همة حتى القمة" على جهودهم. وإبراز فرحة المواطنين بهذا اليوم الكبير.



وأوضح عضو المجلس ومتحدثه الرسمي عبدالله الهريويل لـ"سبق" أن المجلس استعرض المواضيع المدرجة بجدول الأعمال وأصدر بعض القرارات والتوصيات، ومنها توصيته بتفعيل فرقة الصيانة الخاصة بالأرصفة لترميم وتحسين الأرصفة لبعض الشوارع والميادين والمساجد. لتحسين المشهد الحضري، كما أقر المجلس صيانة وتحسين وتجميل حديقة قرية الفياض، وأوصى المجلس كذلك بإعادة تأهيل وسفلتت عدد من الشوارع بالمحافظة".



وذكر "الهريويل" أن المجلس اطّلع على التقرير المعد من قبل لجنة المشاريع بالمجلس، وأكد على المقاول الخاص بالسفلتة بسرعة إنجاز الأعمال المكلف بها وعدم التأخير لما له دور سلبي على المواطن، وكذلك على المحافظة والمراكز والقرى التابعة، وتم مناقشة عدد من طلبات المواطنين بخصوص السفلتة والأرصفة التي تم إحالتها للبلدية لإكمال اللازم، وقد اطّلع المجلس على التعاميم الواردة من سعادة الأمين العام لشؤون المجالس البلدية وتم اتخاذ اللازم.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441 07:20 PM

"بلدي طبرجل" يؤكد على مقاولي السفلتة عدم تأخير إنجاز المشاريع أوصى بضرورة صيانة حديقة الفياض وتحسينها





A A A





4 مشاركة

عقد المجلس البلدي بمحافظة طبرجل جلسته الاعتيادية اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس صالح قبلان اللغبة وبحضور الأعضاء بالمجلس.



وفي بداية الجلسة قدم "اللغبة" نيابةً عن أعضاء المجلس شكره لجميع العاملين في احتفال (اليوم الوطني89)، "همة حتى القمة" على جهودهم. وإبراز فرحة المواطنين بهذا اليوم الكبير.



وأوضح عضو المجلس ومتحدثه الرسمي عبدالله الهريويل لـ"سبق" أن المجلس استعرض المواضيع المدرجة بجدول الأعمال وأصدر بعض القرارات والتوصيات، ومنها توصيته بتفعيل فرقة الصيانة الخاصة بالأرصفة لترميم وتحسين الأرصفة لبعض الشوارع والميادين والمساجد. لتحسين المشهد الحضري، كما أقر المجلس صيانة وتحسين وتجميل حديقة قرية الفياض، وأوصى المجلس كذلك بإعادة تأهيل وسفلتت عدد من الشوارع بالمحافظة".



وذكر "الهريويل" أن المجلس اطّلع على التقرير المعد من قبل لجنة المشاريع بالمجلس، وأكد على المقاول الخاص بالسفلتة بسرعة إنجاز الأعمال المكلف بها وعدم التأخير لما له دور سلبي على المواطن، وكذلك على المحافظة والمراكز والقرى التابعة، وتم مناقشة عدد من طلبات المواطنين بخصوص السفلتة والأرصفة التي تم إحالتها للبلدية لإكمال اللازم، وقد اطّلع المجلس على التعاميم الواردة من سعادة الأمين العام لشؤون المجالس البلدية وتم اتخاذ اللازم.