النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدي طبرجل" يؤكد على مقاولي السفلتة عدم تأخير إنجاز المشاريع

أوصى بضرورة صيانة حديقة الفياض وتحسينها

عقد المجلس البلدي بمحافظة طبرجل جلسته الاعتيادية اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس صالح قبلان اللغبة وبحضور الأعضاء بالمجلس.

وفي بداية الجلسة قدم "اللغبة" نيابةً عن أعضاء المجلس شكره لجميع العاملين في احتفال (اليوم الوطني89)، "همة حتى القمة" على جهودهم. وإبراز فرحة المواطنين بهذا اليوم الكبير.

وأوضح عضو المجلس ومتحدثه الرسمي عبدالله الهريويل لـ"سبق" أن المجلس استعرض المواضيع المدرجة بجدول الأعمال وأصدر بعض القرارات والتوصيات، ومنها توصيته بتفعيل فرقة الصيانة الخاصة بالأرصفة لترميم وتحسين الأرصفة لبعض الشوارع والميادين والمساجد. لتحسين المشهد الحضري، كما أقر المجلس صيانة وتحسين وتجميل حديقة قرية الفياض، وأوصى المجلس كذلك بإعادة تأهيل وسفلتت عدد من الشوارع بالمحافظة".

وذكر "الهريويل" أن المجلس اطّلع على التقرير المعد من قبل لجنة المشاريع بالمجلس، وأكد على المقاول الخاص بالسفلتة بسرعة إنجاز الأعمال المكلف بها وعدم التأخير لما له دور سلبي على المواطن، وكذلك على المحافظة والمراكز والقرى التابعة، وتم مناقشة عدد من طلبات المواطنين بخصوص السفلتة والأرصفة التي تم إحالتها للبلدية لإكمال اللازم، وقد اطّلع المجلس على التعاميم الواردة من سعادة الأمين العام لشؤون المجالس البلدية وتم اتخاذ اللازم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"بلدي طبرجل" يؤكد على مقاولي السفلتة عدم تأخير إنجاز المشاريع
سبق

عقد المجلس البلدي بمحافظة طبرجل جلسته الاعتيادية اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس صالح قبلان اللغبة وبحضور الأعضاء بالمجلس.

وفي بداية الجلسة قدم "اللغبة" نيابةً عن أعضاء المجلس شكره لجميع العاملين في احتفال (اليوم الوطني89)، "همة حتى القمة" على جهودهم. وإبراز فرحة المواطنين بهذا اليوم الكبير.

وأوضح عضو المجلس ومتحدثه الرسمي عبدالله الهريويل لـ"سبق" أن المجلس استعرض المواضيع المدرجة بجدول الأعمال وأصدر بعض القرارات والتوصيات، ومنها توصيته بتفعيل فرقة الصيانة الخاصة بالأرصفة لترميم وتحسين الأرصفة لبعض الشوارع والميادين والمساجد. لتحسين المشهد الحضري، كما أقر المجلس صيانة وتحسين وتجميل حديقة قرية الفياض، وأوصى المجلس كذلك بإعادة تأهيل وسفلتت عدد من الشوارع بالمحافظة".

وذكر "الهريويل" أن المجلس اطّلع على التقرير المعد من قبل لجنة المشاريع بالمجلس، وأكد على المقاول الخاص بالسفلتة بسرعة إنجاز الأعمال المكلف بها وعدم التأخير لما له دور سلبي على المواطن، وكذلك على المحافظة والمراكز والقرى التابعة، وتم مناقشة عدد من طلبات المواطنين بخصوص السفلتة والأرصفة التي تم إحالتها للبلدية لإكمال اللازم، وقد اطّلع المجلس على التعاميم الواردة من سعادة الأمين العام لشؤون المجالس البلدية وتم اتخاذ اللازم.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
07:20 PM

"بلدي طبرجل" يؤكد على مقاولي السفلتة عدم تأخير إنجاز المشاريع

أوصى بضرورة صيانة حديقة الفياض وتحسينها

A A A
عبدالرحمن العازمي - طبرجل
0
57

عقد المجلس البلدي بمحافظة طبرجل جلسته الاعتيادية اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس صالح قبلان اللغبة وبحضور الأعضاء بالمجلس.

وفي بداية الجلسة قدم "اللغبة" نيابةً عن أعضاء المجلس شكره لجميع العاملين في احتفال (اليوم الوطني89)، "همة حتى القمة" على جهودهم. وإبراز فرحة المواطنين بهذا اليوم الكبير.

وأوضح عضو المجلس ومتحدثه الرسمي عبدالله الهريويل لـ"سبق" أن المجلس استعرض المواضيع المدرجة بجدول الأعمال وأصدر بعض القرارات والتوصيات، ومنها توصيته بتفعيل فرقة الصيانة الخاصة بالأرصفة لترميم وتحسين الأرصفة لبعض الشوارع والميادين والمساجد. لتحسين المشهد الحضري، كما أقر المجلس صيانة وتحسين وتجميل حديقة قرية الفياض، وأوصى المجلس كذلك بإعادة تأهيل وسفلتت عدد من الشوارع بالمحافظة".

وذكر "الهريويل" أن المجلس اطّلع على التقرير المعد من قبل لجنة المشاريع بالمجلس، وأكد على المقاول الخاص بالسفلتة بسرعة إنجاز الأعمال المكلف بها وعدم التأخير لما له دور سلبي على المواطن، وكذلك على المحافظة والمراكز والقرى التابعة، وتم مناقشة عدد من طلبات المواطنين بخصوص السفلتة والأرصفة التي تم إحالتها للبلدية لإكمال اللازم، وقد اطّلع المجلس على التعاميم الواردة من سعادة الأمين العام لشؤون المجالس البلدية وتم اتخاذ اللازم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,325
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,330
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,363
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,956

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة