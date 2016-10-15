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تضمين المناهج الدراسية مقتطفات من كتاب "جرعة وعي"

أحد إسهامات "الصحة" القائمة على بناء جيل يهتم بالوقاية قبل العلاج

تفعيلاً للتعاون المستمر بين وزارتي الصحة والتعليم، فقد تم خلال العام الدراسي الحالي تضمين المناهج الدراسية مقتطفات من كتاب "جرعة وعي"، الذي أصدرته وزارة الصحة، حيث يتطرق الكتاب إلى العديد من البرامج التثقيفية المرتبطة بحياة الفرد والمجتمع، كما أنه يعد أحد إسهامات وزارة الصحة في التحول الوطني الصحي القائم على بناء جيل صحي يهتم بالوقاية قبل العلاج.

وقد قامت "الصحة" بنشر جرعات توعوية من خلال إدراجها في المناهج التعليمية بكامل فئاتها في المرسلة الابتدائية والمتوسطة، كما تم رفع كتاب "جرعة وعي" على موقع بوابة "عين" الوطنية https://ien.edu.sa/#/healthcare.

بالإضافة إلى الربط بين موضوعات كتب العلوم والتربية الأسرية في المراحل الابتدائية والمتوسطة وكتاب "جرعة وعي"، وتصميم باركود جذّاب لكتاب "جرعة وعي" من وحي شعار وزارة الصحة؛ وإدراجه في كتب العلوم للإحالة المباشرة للكتاب عبر برنامج القارئ الرقمي، وكذلك إدخال موضوعات جديدة يتم تقديمها للمرة الأولى في كتب العلوم؛ لكونها ذات أهمية كبرى لتوجهات وزارة الصحة كبرنامج الزواج الصحي وفحص ما قبل الزواج. حيث تم إعداد محتوى علمي ومعالجته تربوياً وإدراجه في كتاب العلوم للصف ثاني متوسط.

وفي نفس السياق، تم أيضاً إدراج الجرعات التوعوية ضمن الأنشطة الطلابية اللاصفية، حيث جرى التنسيق لتطبيق مبادرة رشاقة في نوادي الحي، وكذلك العمل على تطوير نسخة من كتاب "جرعة وعي" موجهة للأطفال.

وزارة الصحة وزارة التعليم جرعة وعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تضمين المناهج الدراسية مقتطفات من كتاب "جرعة وعي"
سبق

تفعيلاً للتعاون المستمر بين وزارتي الصحة والتعليم، فقد تم خلال العام الدراسي الحالي تضمين المناهج الدراسية مقتطفات من كتاب "جرعة وعي"، الذي أصدرته وزارة الصحة، حيث يتطرق الكتاب إلى العديد من البرامج التثقيفية المرتبطة بحياة الفرد والمجتمع، كما أنه يعد أحد إسهامات وزارة الصحة في التحول الوطني الصحي القائم على بناء جيل صحي يهتم بالوقاية قبل العلاج.

وقد قامت "الصحة" بنشر جرعات توعوية من خلال إدراجها في المناهج التعليمية بكامل فئاتها في المرسلة الابتدائية والمتوسطة، كما تم رفع كتاب "جرعة وعي" على موقع بوابة "عين" الوطنية https://ien.edu.sa/#/healthcare.

بالإضافة إلى الربط بين موضوعات كتب العلوم والتربية الأسرية في المراحل الابتدائية والمتوسطة وكتاب "جرعة وعي"، وتصميم باركود جذّاب لكتاب "جرعة وعي" من وحي شعار وزارة الصحة؛ وإدراجه في كتب العلوم للإحالة المباشرة للكتاب عبر برنامج القارئ الرقمي، وكذلك إدخال موضوعات جديدة يتم تقديمها للمرة الأولى في كتب العلوم؛ لكونها ذات أهمية كبرى لتوجهات وزارة الصحة كبرنامج الزواج الصحي وفحص ما قبل الزواج. حيث تم إعداد محتوى علمي ومعالجته تربوياً وإدراجه في كتاب العلوم للصف ثاني متوسط.

وفي نفس السياق، تم أيضاً إدراج الجرعات التوعوية ضمن الأنشطة الطلابية اللاصفية، حيث جرى التنسيق لتطبيق مبادرة رشاقة في نوادي الحي، وكذلك العمل على تطوير نسخة من كتاب "جرعة وعي" موجهة للأطفال.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
02:50 PM

تضمين المناهج الدراسية مقتطفات من كتاب "جرعة وعي"

أحد إسهامات "الصحة" القائمة على بناء جيل يهتم بالوقاية قبل العلاج

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عبدالله البرقاوي - الرياض
3
1,298

تفعيلاً للتعاون المستمر بين وزارتي الصحة والتعليم، فقد تم خلال العام الدراسي الحالي تضمين المناهج الدراسية مقتطفات من كتاب "جرعة وعي"، الذي أصدرته وزارة الصحة، حيث يتطرق الكتاب إلى العديد من البرامج التثقيفية المرتبطة بحياة الفرد والمجتمع، كما أنه يعد أحد إسهامات وزارة الصحة في التحول الوطني الصحي القائم على بناء جيل صحي يهتم بالوقاية قبل العلاج.

وقد قامت "الصحة" بنشر جرعات توعوية من خلال إدراجها في المناهج التعليمية بكامل فئاتها في المرسلة الابتدائية والمتوسطة، كما تم رفع كتاب "جرعة وعي" على موقع بوابة "عين" الوطنية https://ien.edu.sa/#/healthcare.

بالإضافة إلى الربط بين موضوعات كتب العلوم والتربية الأسرية في المراحل الابتدائية والمتوسطة وكتاب "جرعة وعي"، وتصميم باركود جذّاب لكتاب "جرعة وعي" من وحي شعار وزارة الصحة؛ وإدراجه في كتب العلوم للإحالة المباشرة للكتاب عبر برنامج القارئ الرقمي، وكذلك إدخال موضوعات جديدة يتم تقديمها للمرة الأولى في كتب العلوم؛ لكونها ذات أهمية كبرى لتوجهات وزارة الصحة كبرنامج الزواج الصحي وفحص ما قبل الزواج. حيث تم إعداد محتوى علمي ومعالجته تربوياً وإدراجه في كتاب العلوم للصف ثاني متوسط.

وفي نفس السياق، تم أيضاً إدراج الجرعات التوعوية ضمن الأنشطة الطلابية اللاصفية، حيث جرى التنسيق لتطبيق مبادرة رشاقة في نوادي الحي، وكذلك العمل على تطوير نسخة من كتاب "جرعة وعي" موجهة للأطفال.

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