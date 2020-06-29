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تقارير تكشف: "سامسونج" تجهّز "قنبلتين" خلال 60 يومًا

بأسعار معقولة وفقًا لما ذكرته مصادر من داخل الشركة الكورية

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية تجهّز "قنبلتين" جديدتين، خلال 60 يومًا.

وأشار تقرير منشور على موقع "تايمز نيوز ناو"، إلى أن "سامسونج" تجهّز للكشف عن هاتفين جديدين قابلين للطي في النصف الثاني من عام 2020.

ومن المتوقع أن تكون تلك الهواتف القابلة للطي بأسعار معقولة زهيدة؛ وفقًا لما ذكرته مصادر من داخل الشركة الكورية الجنوبية.

وتستعد "سامسونج" لأن تكشف النقاب عن "جلاكسي فولد 2" وإصدار الجيل الخامس من "جلاكسي زد فليب"، في حدث عالمي خلال شهر أغسطس المقبل.

ولكن المصادر رجّحت أن "سامسونج" ستكشف عن هاتف "جلاكسي فولد لايت" ذات السعر الاقتصادي في نفس الحدث أيضًا.

وترجّح المصادر أن يتم بيع هاتف "جلاكسي فولد لايت" بنحو نصف سعر هاتف "جلاكسي فولد" الاعتيادي.

وتوقع المراجعون الفنيون أن مواصفات "جلاكسي فولد 2" الرئيسية ستكون عبارة عن شاشة 7.7 بوصة بوضعها الكامل و6.23 بوصة عند وضع الطي.

وستستخدم سامسونج الزجاج فائق النحافة والمرونة المعروف باسم UTG، ولكن لن يكون مزود بقلم "إس بين" الذكي.

شركة سامسونج الكورية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تقارير تكشف: "سامسونج" تجهّز "قنبلتين" خلال 60 يومًا
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية تجهّز "قنبلتين" جديدتين، خلال 60 يومًا.

وأشار تقرير منشور على موقع "تايمز نيوز ناو"، إلى أن "سامسونج" تجهّز للكشف عن هاتفين جديدين قابلين للطي في النصف الثاني من عام 2020.

ومن المتوقع أن تكون تلك الهواتف القابلة للطي بأسعار معقولة زهيدة؛ وفقًا لما ذكرته مصادر من داخل الشركة الكورية الجنوبية.

وتستعد "سامسونج" لأن تكشف النقاب عن "جلاكسي فولد 2" وإصدار الجيل الخامس من "جلاكسي زد فليب"، في حدث عالمي خلال شهر أغسطس المقبل.

ولكن المصادر رجّحت أن "سامسونج" ستكشف عن هاتف "جلاكسي فولد لايت" ذات السعر الاقتصادي في نفس الحدث أيضًا.

وترجّح المصادر أن يتم بيع هاتف "جلاكسي فولد لايت" بنحو نصف سعر هاتف "جلاكسي فولد" الاعتيادي.

وتوقع المراجعون الفنيون أن مواصفات "جلاكسي فولد 2" الرئيسية ستكون عبارة عن شاشة 7.7 بوصة بوضعها الكامل و6.23 بوصة عند وضع الطي.

وستستخدم سامسونج الزجاج فائق النحافة والمرونة المعروف باسم UTG، ولكن لن يكون مزود بقلم "إس بين" الذكي.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
10:40 AM

تقارير تكشف: "سامسونج" تجهّز "قنبلتين" خلال 60 يومًا

بأسعار معقولة وفقًا لما ذكرته مصادر من داخل الشركة الكورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية تجهّز "قنبلتين" جديدتين، خلال 60 يومًا.

وأشار تقرير منشور على موقع "تايمز نيوز ناو"، إلى أن "سامسونج" تجهّز للكشف عن هاتفين جديدين قابلين للطي في النصف الثاني من عام 2020.

ومن المتوقع أن تكون تلك الهواتف القابلة للطي بأسعار معقولة زهيدة؛ وفقًا لما ذكرته مصادر من داخل الشركة الكورية الجنوبية.

وتستعد "سامسونج" لأن تكشف النقاب عن "جلاكسي فولد 2" وإصدار الجيل الخامس من "جلاكسي زد فليب"، في حدث عالمي خلال شهر أغسطس المقبل.

ولكن المصادر رجّحت أن "سامسونج" ستكشف عن هاتف "جلاكسي فولد لايت" ذات السعر الاقتصادي في نفس الحدث أيضًا.

وترجّح المصادر أن يتم بيع هاتف "جلاكسي فولد لايت" بنحو نصف سعر هاتف "جلاكسي فولد" الاعتيادي.

وتوقع المراجعون الفنيون أن مواصفات "جلاكسي فولد 2" الرئيسية ستكون عبارة عن شاشة 7.7 بوصة بوضعها الكامل و6.23 بوصة عند وضع الطي.

وستستخدم سامسونج الزجاج فائق النحافة والمرونة المعروف باسم UTG، ولكن لن يكون مزود بقلم "إس بين" الذكي.

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