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بالصور.. "الخارجية العرب" يرحبون بـ"ابن فرحان" في اجتماعه الأول بعد توليه منصبه

استعرض العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع مع نظيره المصري

رحب وزراء الخارجية العرب خلال أعمال الدورة غير العادية لاجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري اليوم بالقاهرة بوزير الخارجية الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان؛ لمشاركته في الاجتماع لأول مرة بعد توليه منصبه.

وجاء الترحيب في الكلمات الرسمية للوزراء خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الوزارية التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وبحث الوزراء خلال الاجتماع الموقف الأمريكي الجديد حيال المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

إلى هذا، التقى الوزير "ابن فرحان" اليوم، وزير الخارجية المصري سامح شكري، وذلك على هامش اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بالقاهرة.

وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات القضية الفلسطينية.

وزراء الخارجية العرب وزير الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "الخارجية العرب" يرحبون بـ"ابن فرحان" في اجتماعه الأول بعد توليه منصبه
سبق

رحب وزراء الخارجية العرب خلال أعمال الدورة غير العادية لاجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري اليوم بالقاهرة بوزير الخارجية الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان؛ لمشاركته في الاجتماع لأول مرة بعد توليه منصبه.

وجاء الترحيب في الكلمات الرسمية للوزراء خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الوزارية التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وبحث الوزراء خلال الاجتماع الموقف الأمريكي الجديد حيال المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

إلى هذا، التقى الوزير "ابن فرحان" اليوم، وزير الخارجية المصري سامح شكري، وذلك على هامش اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بالقاهرة.

وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات القضية الفلسطينية.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
06:51 PM
اخر تعديل
26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
04:52 PM

بالصور.. "الخارجية العرب" يرحبون بـ"ابن فرحان" في اجتماعه الأول بعد توليه منصبه

استعرض العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع مع نظيره المصري

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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6,311

رحب وزراء الخارجية العرب خلال أعمال الدورة غير العادية لاجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري اليوم بالقاهرة بوزير الخارجية الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان؛ لمشاركته في الاجتماع لأول مرة بعد توليه منصبه.

وجاء الترحيب في الكلمات الرسمية للوزراء خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الوزارية التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وبحث الوزراء خلال الاجتماع الموقف الأمريكي الجديد حيال المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

إلى هذا، التقى الوزير "ابن فرحان" اليوم، وزير الخارجية المصري سامح شكري، وذلك على هامش اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بالقاهرة.

وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث تطورات القضية الفلسطينية.

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