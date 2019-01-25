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الليث.. انقلاب مركبة "الكهرباء" يجدد مطالب الأهالي بشأن طريق سفوح الجبال

شدَّدوا على ضرورة صيانته بعد تضرُّره من جراء الأمطار الأخيرة

أعاد حادث انقلاب، تعرَّض له عمالة تابعة لشركة الكهرباء السعودية على طريق سفوح الجبال شرقي محافظة الليث، ونتج منه إصابة أربعة أشخاص، مطالب الأهالي بضرورة صيانة الطريق من جراء الأمطار الأخيرة.

وكان أربعة أشخاص، يعملون في شركة الكهرباء بالليث، قد تعرضت مركبتهم الاثنين الماضي للانقلاب في عقبة المرار التابعة لقرية ذهب شرقي الليث نتيجة لسوء الطريق، ونتج منه إصابتهم جميعًا؛ ونقلهم عبر سيارة خاصة للمستشفى لتلقي العلاج قبل أن يتمكنوا من تقديم الخدمة لأحد السكان.

وذكر الأهالي أنه على الرغم من كثرة الحوادث في هذه العقبة على وجه الخصوص، ووصلة "أتانا - ذهب" بشكل عام، بسبب ما تعرض له الطريق من الانجراف من جراء الأمطار قبل أكثر من ثلاثة أشهر، إلا أن الشركة المنفذة لم تقم بواجبها، ولا تزال تتقاعس في الاهتمام والعناية بالطريق وتنفيذه على وجه السرعة.

وطالب الأهالي بضرورة الوقوف على الطريق من قِبل الجهات المختصة، وسرعة تأمينه بشكل عاجل نظرًا إلى أهميته؛ إذ يربط مكة المكرمة بمحافظات جنوب السعودية.

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الليث.. انقلاب مركبة "الكهرباء" يجدد مطالب الأهالي بشأن طريق سفوح الجبال
سبق

أعاد حادث انقلاب، تعرَّض له عمالة تابعة لشركة الكهرباء السعودية على طريق سفوح الجبال شرقي محافظة الليث، ونتج منه إصابة أربعة أشخاص، مطالب الأهالي بضرورة صيانة الطريق من جراء الأمطار الأخيرة.

وكان أربعة أشخاص، يعملون في شركة الكهرباء بالليث، قد تعرضت مركبتهم الاثنين الماضي للانقلاب في عقبة المرار التابعة لقرية ذهب شرقي الليث نتيجة لسوء الطريق، ونتج منه إصابتهم جميعًا؛ ونقلهم عبر سيارة خاصة للمستشفى لتلقي العلاج قبل أن يتمكنوا من تقديم الخدمة لأحد السكان.

وذكر الأهالي أنه على الرغم من كثرة الحوادث في هذه العقبة على وجه الخصوص، ووصلة "أتانا - ذهب" بشكل عام، بسبب ما تعرض له الطريق من الانجراف من جراء الأمطار قبل أكثر من ثلاثة أشهر، إلا أن الشركة المنفذة لم تقم بواجبها، ولا تزال تتقاعس في الاهتمام والعناية بالطريق وتنفيذه على وجه السرعة.

وطالب الأهالي بضرورة الوقوف على الطريق من قِبل الجهات المختصة، وسرعة تأمينه بشكل عاجل نظرًا إلى أهميته؛ إذ يربط مكة المكرمة بمحافظات جنوب السعودية.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
09:54 PM

الليث.. انقلاب مركبة "الكهرباء" يجدد مطالب الأهالي بشأن طريق سفوح الجبال

شدَّدوا على ضرورة صيانته بعد تضرُّره من جراء الأمطار الأخيرة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أعاد حادث انقلاب، تعرَّض له عمالة تابعة لشركة الكهرباء السعودية على طريق سفوح الجبال شرقي محافظة الليث، ونتج منه إصابة أربعة أشخاص، مطالب الأهالي بضرورة صيانة الطريق من جراء الأمطار الأخيرة.

وكان أربعة أشخاص، يعملون في شركة الكهرباء بالليث، قد تعرضت مركبتهم الاثنين الماضي للانقلاب في عقبة المرار التابعة لقرية ذهب شرقي الليث نتيجة لسوء الطريق، ونتج منه إصابتهم جميعًا؛ ونقلهم عبر سيارة خاصة للمستشفى لتلقي العلاج قبل أن يتمكنوا من تقديم الخدمة لأحد السكان.

وذكر الأهالي أنه على الرغم من كثرة الحوادث في هذه العقبة على وجه الخصوص، ووصلة "أتانا - ذهب" بشكل عام، بسبب ما تعرض له الطريق من الانجراف من جراء الأمطار قبل أكثر من ثلاثة أشهر، إلا أن الشركة المنفذة لم تقم بواجبها، ولا تزال تتقاعس في الاهتمام والعناية بالطريق وتنفيذه على وجه السرعة.

وطالب الأهالي بضرورة الوقوف على الطريق من قِبل الجهات المختصة، وسرعة تأمينه بشكل عاجل نظرًا إلى أهميته؛ إذ يربط مكة المكرمة بمحافظات جنوب السعودية.

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