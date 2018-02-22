نفى الحساب الرسمي لخدمة العملاء بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية حول دفع مبلغ شهري لصاحب العمل خلال السنوات الماضية والإبلاغ في أقرب مكتب عمل وتقديم ما يثبت لتحصل على مكافأة وقدرها خمسة وعشرون ألف ريال. جاء ذلك في رد على استفسار من أحد المغردين بسؤاله: هل الحملة صحيحة؟ ليرد الحساب الرسمي بقوله: " ‏عزيزي العميل غير صحيح شاكرين لك تواصلك". يشار إلى أن عدداً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا على نطاق واسع رسالة تفيد أنه في حالة كنت ممن يدفع مبلغاً شهرياً لصاحب العمل خلال السنوات الماضية يمكنك الإبلاغ في أقرب مكتب عمل وتقديم ما يثبت وسوف تحصل على مكافأة وقدرها خمسة وعشرون ألف ريال قبل نفي الحساب الرسمي لخدمة العملاء بوزارة العمل.

"العمل" تنفي مكافأة الـ25 ألفاً لمن يدفع مبالغ شهرية لصاحب العمل ماجد الرفاعي سبق 2018-02-22 نفى الحساب الرسمي لخدمة العملاء بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية حول دفع مبلغ شهري لصاحب العمل خلال السنوات الماضية والإبلاغ في أقرب مكتب عمل وتقديم ما يثبت لتحصل على مكافأة وقدرها خمسة وعشرون ألف ريال.



جاء ذلك في رد على استفسار من أحد المغردين بسؤاله: هل الحملة صحيحة؟ ليرد الحساب الرسمي بقوله: " ‏عزيزي العميل غير صحيح شاكرين لك تواصلك".



يشار إلى أن عدداً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا على نطاق واسع رسالة تفيد أنه في حالة كنت ممن يدفع مبلغاً شهرياً لصاحب العمل خلال السنوات الماضية يمكنك الإبلاغ في أقرب مكتب عمل وتقديم ما يثبت وسوف تحصل على مكافأة وقدرها خمسة وعشرون ألف ريال قبل نفي الحساب الرسمي لخدمة العملاء بوزارة العمل.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439 11:19 PM

"العمل" تنفي مكافأة الـ25 ألفاً لمن يدفع مبالغ شهرية لصاحب العمل خدمة العملاء أكدت عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل بهذا الشأن





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نفى الحساب الرسمي لخدمة العملاء بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية حول دفع مبلغ شهري لصاحب العمل خلال السنوات الماضية والإبلاغ في أقرب مكتب عمل وتقديم ما يثبت لتحصل على مكافأة وقدرها خمسة وعشرون ألف ريال.



جاء ذلك في رد على استفسار من أحد المغردين بسؤاله: هل الحملة صحيحة؟ ليرد الحساب الرسمي بقوله: " ‏عزيزي العميل غير صحيح شاكرين لك تواصلك".



يشار إلى أن عدداً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا على نطاق واسع رسالة تفيد أنه في حالة كنت ممن يدفع مبلغاً شهرياً لصاحب العمل خلال السنوات الماضية يمكنك الإبلاغ في أقرب مكتب عمل وتقديم ما يثبت وسوف تحصل على مكافأة وقدرها خمسة وعشرون ألف ريال قبل نفي الحساب الرسمي لخدمة العملاء بوزارة العمل.