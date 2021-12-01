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﻿الجزائر تقسو على السودان برباعية.. في بطولة كأس العرب 2021

أمطر المنتخب الجزائري شباك نظيره منتخب السودان بأربعة أهداف دون مقابل، اليوم الأربعاء، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب لكرة القدم FIFA قطر 2021 في اللقاء الذي أقيم على ملعب أحمد بن علي المونديالي.

وسجل نجم منتخب الجزائر بغداد بونجاح هدفين الأول في الدقيقة 11 والثاني في الدقيقة 37 بينما جاء الهدف الثالث برأس المدافع جمال بن العمري 43 واختتم لاعب فريق ضمك العربي هلال سوداني مهرجان الأهداف في الدقيقة الأول من الشوط الثاني.

ولاحت فرصة تقليص الفارق للمنتخب السوداني في الدقيقة 70 عندما تحصل على ركلة جزاء، غير أن حارس فريق الاتفاق السعودي رايس مبولحي تصدى لركلة جزاء التي نفذها محمد عبدالرحمن يوسف في الدقيقة 70.

وبهذه النتيجة تتصدر الجزائر المجموعة الرابعة التي يوجد فيها المنتخب المصري الذي سيواجه بدوره نظيره اللبناني في وقت لاحق من هذا اليوم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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﻿الجزائر تقسو على السودان برباعية.. في بطولة كأس العرب 2021
سبق

أمطر المنتخب الجزائري شباك نظيره منتخب السودان بأربعة أهداف دون مقابل، اليوم الأربعاء، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب لكرة القدم FIFA قطر 2021 في اللقاء الذي أقيم على ملعب أحمد بن علي المونديالي.

وسجل نجم منتخب الجزائر بغداد بونجاح هدفين الأول في الدقيقة 11 والثاني في الدقيقة 37 بينما جاء الهدف الثالث برأس المدافع جمال بن العمري 43 واختتم لاعب فريق ضمك العربي هلال سوداني مهرجان الأهداف في الدقيقة الأول من الشوط الثاني.

ولاحت فرصة تقليص الفارق للمنتخب السوداني في الدقيقة 70 عندما تحصل على ركلة جزاء، غير أن حارس فريق الاتفاق السعودي رايس مبولحي تصدى لركلة جزاء التي نفذها محمد عبدالرحمن يوسف في الدقيقة 70.

وبهذه النتيجة تتصدر الجزائر المجموعة الرابعة التي يوجد فيها المنتخب المصري الذي سيواجه بدوره نظيره اللبناني في وقت لاحق من هذا اليوم.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
03:54 PM

﻿الجزائر تقسو على السودان برباعية.. في بطولة كأس العرب 2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أمطر المنتخب الجزائري شباك نظيره منتخب السودان بأربعة أهداف دون مقابل، اليوم الأربعاء، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب لكرة القدم FIFA قطر 2021 في اللقاء الذي أقيم على ملعب أحمد بن علي المونديالي.

وسجل نجم منتخب الجزائر بغداد بونجاح هدفين الأول في الدقيقة 11 والثاني في الدقيقة 37 بينما جاء الهدف الثالث برأس المدافع جمال بن العمري 43 واختتم لاعب فريق ضمك العربي هلال سوداني مهرجان الأهداف في الدقيقة الأول من الشوط الثاني.

ولاحت فرصة تقليص الفارق للمنتخب السوداني في الدقيقة 70 عندما تحصل على ركلة جزاء، غير أن حارس فريق الاتفاق السعودي رايس مبولحي تصدى لركلة جزاء التي نفذها محمد عبدالرحمن يوسف في الدقيقة 70.

وبهذه النتيجة تتصدر الجزائر المجموعة الرابعة التي يوجد فيها المنتخب المصري الذي سيواجه بدوره نظيره اللبناني في وقت لاحق من هذا اليوم.

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