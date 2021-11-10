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الأمم المتحدة تحذر من وجود خطر لتقسيم إثيوبيا

"غراندي" وصفه بأنه "مأساوي"

حذرت الأمم المتحدة اليوم (الأربعاء) من وجود خطر ماثل لتقسيم إثيوبيا، على خلفية الوضع في إقليم تيغراي، والمواجهات بين القوات الحكومية وقوات الإقليم.

ووصف مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، خلال كلمة أمام البرلمان الأوروبي، الوضع في إقليم تيغراي بأنه "مأساوي".

وقال "غراندي": "إن الأمم المتحدة تعول على الدعم الإنساني من قارة أوروبا، فيما يتعلق بالوضع الإنساني في إثيوبيا".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأمم المتحدة تحذر من وجود خطر لتقسيم إثيوبيا
سبق

حذرت الأمم المتحدة اليوم (الأربعاء) من وجود خطر ماثل لتقسيم إثيوبيا، على خلفية الوضع في إقليم تيغراي، والمواجهات بين القوات الحكومية وقوات الإقليم.

ووصف مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، خلال كلمة أمام البرلمان الأوروبي، الوضع في إقليم تيغراي بأنه "مأساوي".

وقال "غراندي": "إن الأمم المتحدة تعول على الدعم الإنساني من قارة أوروبا، فيما يتعلق بالوضع الإنساني في إثيوبيا".

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
07:27 PM

الأمم المتحدة تحذر من وجود خطر لتقسيم إثيوبيا

"غراندي" وصفه بأنه "مأساوي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذرت الأمم المتحدة اليوم (الأربعاء) من وجود خطر ماثل لتقسيم إثيوبيا، على خلفية الوضع في إقليم تيغراي، والمواجهات بين القوات الحكومية وقوات الإقليم.

ووصف مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، خلال كلمة أمام البرلمان الأوروبي، الوضع في إقليم تيغراي بأنه "مأساوي".

وقال "غراندي": "إن الأمم المتحدة تعول على الدعم الإنساني من قارة أوروبا، فيما يتعلق بالوضع الإنساني في إثيوبيا".

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