"طالبان" تتوعد أي تمرد ضد حكمها بضربة قاسية

إيران تدين هجوم الحركة على إقليم بنجشير

توعدت حركة طالبان، اليوم (الاثنين)، أي تمرد ضد حكمها بضربة قاسية، بعدما أعلنت في وقت سابق السيطرة على وادي بنجشير، آخر معاقل المقاومة الأفغانية ضد الحركة.

وقال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحافي: "إن طالبان حساسة جداً إزاء حركات التمرد، وكل من يحاول بدء تمرد سيتلقى ضربة قاسية، ولن نسمح بتمرد آخر"، وفقاً لـ"فرانس 24".

في سياق متصل، نددت إيران بشدة، اليوم، بالهجوم الذي شنّته "طالبان" على وادي بنجشير .

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمر صحافي في طهران: "الأنباء التي نسمعها من بنجشير مقلقة، ونحن ندين هجوم ليلة السبت على هذه المنطقة بشدة".