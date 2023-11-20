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قسطرة تعيد الحياة لستيني توقَّف قلبه مرتَيْن في جدة

تم تأهيله استعدادًا لإخراجه من المستشفى

نجح فريق طبي متخصص في أمراض القلب والقسطرة القلبية بمركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة في إنقاذ حياة ستيني؛ يعاني احتشاء بعضلة القلب.

واستقبل قسم الطوارئ والكوارث بالمجمع الطبي حالة إسعافية لسيد، يبلغ من العمر 68 عامًا، من مستشفى الملك فهد العام بجدة، كحالة إنقاذ حياة بعد عمل الإنعاش القلبي له إثر احتشاء عضلة القلب، وتوقُّف القلب مرتين. وكان المريض على جهاز التنفس الصناعي، وعند وصوله تم تقييم حالته من قِبل الدكتورة أمة الخالق الرجوي، استشارية أمراض القلب. وبعد إجراء كامل الفحوصات الطبية اللازمة تقرر وضع المريض على الأدوية الداعمة لعضلة القلب، واستدعاء فريق القسطرة لنقل حالة المريض إلى غرفة عمليات القسطرة، وإجراء قسطرة قلبية إسعافية عاجلة، ووضع دعامات في الشرايين التاجية التي تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وتم نقل الحالة إلى جناح العناية القلبية المركزة لتقديم الخدمات الطبية المركزة له، وهو على جهاز التنفس الصناعي، والأدوية الداعمة لعضلة القلب، واستمر ذلك لمدة أسبوعين، ولوحظ تحسُّن في العلامات الحيوية والفحوصات المخبرية، وبدأ المريض يستعيد وعيه.

وأوضح الفريق الطبي المشرف على الحالة أنه بحمد الله تم فصل جهاز التنفس الصناعي، ونقل المريض إلى أجنحة التنويم العامة لاستكمال علاجه من قِبل فريق العلاج الطبيعي لإعادة تأهيله استعدادًا للخروج من المجمع الطبي بشكل طبيعي، وهو الآن بحالة صحية جيدة –ولله الحمد-.

مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قسطرة تعيد الحياة لستيني توقَّف قلبه مرتَيْن في جدة
سبق

نجح فريق طبي متخصص في أمراض القلب والقسطرة القلبية بمركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة في إنقاذ حياة ستيني؛ يعاني احتشاء بعضلة القلب.

واستقبل قسم الطوارئ والكوارث بالمجمع الطبي حالة إسعافية لسيد، يبلغ من العمر 68 عامًا، من مستشفى الملك فهد العام بجدة، كحالة إنقاذ حياة بعد عمل الإنعاش القلبي له إثر احتشاء عضلة القلب، وتوقُّف القلب مرتين. وكان المريض على جهاز التنفس الصناعي، وعند وصوله تم تقييم حالته من قِبل الدكتورة أمة الخالق الرجوي، استشارية أمراض القلب. وبعد إجراء كامل الفحوصات الطبية اللازمة تقرر وضع المريض على الأدوية الداعمة لعضلة القلب، واستدعاء فريق القسطرة لنقل حالة المريض إلى غرفة عمليات القسطرة، وإجراء قسطرة قلبية إسعافية عاجلة، ووضع دعامات في الشرايين التاجية التي تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وتم نقل الحالة إلى جناح العناية القلبية المركزة لتقديم الخدمات الطبية المركزة له، وهو على جهاز التنفس الصناعي، والأدوية الداعمة لعضلة القلب، واستمر ذلك لمدة أسبوعين، ولوحظ تحسُّن في العلامات الحيوية والفحوصات المخبرية، وبدأ المريض يستعيد وعيه.

وأوضح الفريق الطبي المشرف على الحالة أنه بحمد الله تم فصل جهاز التنفس الصناعي، ونقل المريض إلى أجنحة التنويم العامة لاستكمال علاجه من قِبل فريق العلاج الطبيعي لإعادة تأهيله استعدادًا للخروج من المجمع الطبي بشكل طبيعي، وهو الآن بحالة صحية جيدة –ولله الحمد-.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
08:34 PM

قسطرة تعيد الحياة لستيني توقَّف قلبه مرتَيْن في جدة

تم تأهيله استعدادًا لإخراجه من المستشفى

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محمد حضاض - جدة
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نجح فريق طبي متخصص في أمراض القلب والقسطرة القلبية بمركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة في إنقاذ حياة ستيني؛ يعاني احتشاء بعضلة القلب.

واستقبل قسم الطوارئ والكوارث بالمجمع الطبي حالة إسعافية لسيد، يبلغ من العمر 68 عامًا، من مستشفى الملك فهد العام بجدة، كحالة إنقاذ حياة بعد عمل الإنعاش القلبي له إثر احتشاء عضلة القلب، وتوقُّف القلب مرتين. وكان المريض على جهاز التنفس الصناعي، وعند وصوله تم تقييم حالته من قِبل الدكتورة أمة الخالق الرجوي، استشارية أمراض القلب. وبعد إجراء كامل الفحوصات الطبية اللازمة تقرر وضع المريض على الأدوية الداعمة لعضلة القلب، واستدعاء فريق القسطرة لنقل حالة المريض إلى غرفة عمليات القسطرة، وإجراء قسطرة قلبية إسعافية عاجلة، ووضع دعامات في الشرايين التاجية التي تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وتم نقل الحالة إلى جناح العناية القلبية المركزة لتقديم الخدمات الطبية المركزة له، وهو على جهاز التنفس الصناعي، والأدوية الداعمة لعضلة القلب، واستمر ذلك لمدة أسبوعين، ولوحظ تحسُّن في العلامات الحيوية والفحوصات المخبرية، وبدأ المريض يستعيد وعيه.

وأوضح الفريق الطبي المشرف على الحالة أنه بحمد الله تم فصل جهاز التنفس الصناعي، ونقل المريض إلى أجنحة التنويم العامة لاستكمال علاجه من قِبل فريق العلاج الطبيعي لإعادة تأهيله استعدادًا للخروج من المجمع الطبي بشكل طبيعي، وهو الآن بحالة صحية جيدة –ولله الحمد-.

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