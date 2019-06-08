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"الإنذار المبكّر" ينبّه 7 مناطق .. أمطار وبَرَد بمواقع ورياح وغبار بأخرى

حالات مناخية مختلفة تتواصل حتى أوقات متفاوتة على مدار اليوم

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، وعبر نظام الإنذار المبكّر، اليوم السبت، تنبيهات عدة حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، على مناطق عدة بالمملكة.

ونبّهت الهيئة منطقتَي الجوف والرياض لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، تبدأ في الرياض مع الحادية عشرة صباحاً، وتستمر حتى السادسة بمحافظة وادي الدواسر.

وخصّت الهيئة منطقة عسير بالتنبيه إلى حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد والسيول بدءاً من الواحدة ظهراً حتى السابعة مساءً بكل من: أبها وأحد رفيدة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل.

وفي تنبيه آخر، أفادت الهيئة بتعرُّض عسير وجازان ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والحدود الشمالية لحالة من الأتربة المثارة والأمطار الرعدية، المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، تبدأ بمكة المكرّمة في الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى التاسعة مساءً بكل من: أضم والجموم والعاصمة المقدّسة والكامل والمويه وتربة وخليص ورنية، فيما تبدأ بالمدينة المنوّرة في الواحدة ظهراً وتنتهي مع التاسعة مساءً وتشمل: المهد ووادي الفرع والمدينة المنوّرة.

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"الإنذار المبكّر" ينبّه 7 مناطق .. أمطار وبَرَد بمواقع ورياح وغبار بأخرى
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، وعبر نظام الإنذار المبكّر، اليوم السبت، تنبيهات عدة حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، على مناطق عدة بالمملكة.

ونبّهت الهيئة منطقتَي الجوف والرياض لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، تبدأ في الرياض مع الحادية عشرة صباحاً، وتستمر حتى السادسة بمحافظة وادي الدواسر.

وخصّت الهيئة منطقة عسير بالتنبيه إلى حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد والسيول بدءاً من الواحدة ظهراً حتى السابعة مساءً بكل من: أبها وأحد رفيدة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل.

وفي تنبيه آخر، أفادت الهيئة بتعرُّض عسير وجازان ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والحدود الشمالية لحالة من الأتربة المثارة والأمطار الرعدية، المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، تبدأ بمكة المكرّمة في الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى التاسعة مساءً بكل من: أضم والجموم والعاصمة المقدّسة والكامل والمويه وتربة وخليص ورنية، فيما تبدأ بالمدينة المنوّرة في الواحدة ظهراً وتنتهي مع التاسعة مساءً وتشمل: المهد ووادي الفرع والمدينة المنوّرة.

08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
11:00 AM

"الإنذار المبكّر" ينبّه 7 مناطق .. أمطار وبَرَد بمواقع ورياح وغبار بأخرى

حالات مناخية مختلفة تتواصل حتى أوقات متفاوتة على مدار اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,736

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، وعبر نظام الإنذار المبكّر، اليوم السبت، تنبيهات عدة حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، على مناطق عدة بالمملكة.

ونبّهت الهيئة منطقتَي الجوف والرياض لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، تبدأ في الرياض مع الحادية عشرة صباحاً، وتستمر حتى السادسة بمحافظة وادي الدواسر.

وخصّت الهيئة منطقة عسير بالتنبيه إلى حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، وتساقط البَرَد والسيول بدءاً من الواحدة ظهراً حتى السابعة مساءً بكل من: أبها وأحد رفيدة والنماص وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل.

وفي تنبيه آخر، أفادت الهيئة بتعرُّض عسير وجازان ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والحدود الشمالية لحالة من الأتربة المثارة والأمطار الرعدية، المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، تبدأ بمكة المكرّمة في الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى التاسعة مساءً بكل من: أضم والجموم والعاصمة المقدّسة والكامل والمويه وتربة وخليص ورنية، فيما تبدأ بالمدينة المنوّرة في الواحدة ظهراً وتنتهي مع التاسعة مساءً وتشمل: المهد ووادي الفرع والمدينة المنوّرة.

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