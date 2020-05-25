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بالفيديو.. سيول "رعلة" تغمر طريق محايل وتحتجز عددًا من المركبات

الأهالي طالبوا بمعالجته وإيجاد الحلول بما يضمن الحد من مخاطره

تسببت السيول الجارفة التي شهدها وادي وشعاب رعلة جنوب غرب محايل في غمر الطريق الذي يربط مراكز بمحايل عسير ومركز بحر أبو سكينة.

وتفصيلاً، قال عدد من المواطنين إن الطريق تسبب في إزهاق عشرات الأنفس بسبب تعرجاته الخطرة التي نتج منها حوادث مرورية قاتلة، إلى جانب أنه يقع في مجارٍ للسيول، تعزل السكان مع كل قطرة مطر.

وكانت السيول الجارفة قد قطعت الطريق أمس، وحالت دون عبور بعض المركبات قبل أن تخف مخلفة وراءها دمارًا للطريق الذي أدى لاحتجاز عدد من السيارات.

وكان الطريق قد طُرح مؤخرًا بين يدي الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، خلال زيارته محافظة محايل مؤخرًا، بوصفه إحدى أهم المطالبات للسكان لمعالجته، وإيجاد الحلول بما يضمن الحد من مخاطره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. سيول "رعلة" تغمر طريق محايل وتحتجز عددًا من المركبات
سبق

تسببت السيول الجارفة التي شهدها وادي وشعاب رعلة جنوب غرب محايل في غمر الطريق الذي يربط مراكز بمحايل عسير ومركز بحر أبو سكينة.

وتفصيلاً، قال عدد من المواطنين إن الطريق تسبب في إزهاق عشرات الأنفس بسبب تعرجاته الخطرة التي نتج منها حوادث مرورية قاتلة، إلى جانب أنه يقع في مجارٍ للسيول، تعزل السكان مع كل قطرة مطر.

وكانت السيول الجارفة قد قطعت الطريق أمس، وحالت دون عبور بعض المركبات قبل أن تخف مخلفة وراءها دمارًا للطريق الذي أدى لاحتجاز عدد من السيارات.

وكان الطريق قد طُرح مؤخرًا بين يدي الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، خلال زيارته محافظة محايل مؤخرًا، بوصفه إحدى أهم المطالبات للسكان لمعالجته، وإيجاد الحلول بما يضمن الحد من مخاطره.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
01:05 AM

بالفيديو.. سيول "رعلة" تغمر طريق محايل وتحتجز عددًا من المركبات

الأهالي طالبوا بمعالجته وإيجاد الحلول بما يضمن الحد من مخاطره

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محمد طيران - محايل عسير
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تسببت السيول الجارفة التي شهدها وادي وشعاب رعلة جنوب غرب محايل في غمر الطريق الذي يربط مراكز بمحايل عسير ومركز بحر أبو سكينة.

وتفصيلاً، قال عدد من المواطنين إن الطريق تسبب في إزهاق عشرات الأنفس بسبب تعرجاته الخطرة التي نتج منها حوادث مرورية قاتلة، إلى جانب أنه يقع في مجارٍ للسيول، تعزل السكان مع كل قطرة مطر.

وكانت السيول الجارفة قد قطعت الطريق أمس، وحالت دون عبور بعض المركبات قبل أن تخف مخلفة وراءها دمارًا للطريق الذي أدى لاحتجاز عدد من السيارات.

وكان الطريق قد طُرح مؤخرًا بين يدي الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، خلال زيارته محافظة محايل مؤخرًا، بوصفه إحدى أهم المطالبات للسكان لمعالجته، وإيجاد الحلول بما يضمن الحد من مخاطره.

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