بالفيديو .. ترويض الحيوانات ينتهي بثور يجرُّ رجلاً بحبل

كان فاقد الوعي منكفئًا على وجهه

انتهى مشهد لترويض الثيران في إسبانيا بثور، يجرُّ رجلاً فاقد الوعي بحبل، بعدما ضربه بقوة، جعلت الرجل يطير في الهواء، ويسقط على الأرض. ولم ينقذ الرجل إلا تدخُّل آخرين.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في مهرجان "سوكاموتورو" لترويض الثيران، والسيطرة عليها بقيود من الحبال، وهو المهرجان الذي يقام في حلبة ببلدة غوتكسو في منطقة الباسك شمالي إسبانيا. وفي المهرجان يتم ربط الثور بحبل، ويربط طرف الحبل الطويل بعمود في منتصف الحلبة، ويقوم المشاركون بلمس الثور المربوط، والجري بعيدًا عنه. ويستطيع الثور الجري لمسافة قصيرة فقط بسبب الحبل.

ويُظهر الفيديو الرجل وهو يجري وسط الحلبة، بينما يطارده ثور ملفوف على رقبته حبل، وفجأة يضرب الثور بقرنيه الرجل الذي يطير في الهواء، ويسقط على الأرض فاقد الوعي، ومنكفئًا على وجهه.

لكن الرجل سقط على الحبل المربوط به الثور، ومع تحرك الحيوان التف الحبل حول الرجل الساقط على الأرض، وعندما أسرع بعض المشاركين لنجدة الرجل جرى الثور، وجرَّ الرجل بالحبل على الأرض؛ ولهذا أسرع الرجال لتخليص الرجل من الحبل، وبالفعل رفعوه، وخرجوا به من الحلبة، بينما كان آخرون يشاغلون الثور ويشتتون انتباهه.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية أن الرجل أُصيب بخدوش وكدمات خفيفة، وتم علاجه.