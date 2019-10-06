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"آل الشيخ" يوجّه بإقامة جائزة التميز وحفل المتقاعدين في "يوم المعلم".. 5 أكتوبر

في رسالة تقدير واعتزاز بدوره المحوري في منظومة التعليم

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن يكون حفل جائزة التميز وحفل تكريم المتقاعدين من المعلمين والمعلمات في إدارات التعليم للعام المقبل، متزامنًا مع "اليوم العالمي للمعلم" الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام.

ويحمل توجيه "آل الشيخ" رسالة تقدير واعتزاز بالدور المحوري الذي يؤديه المعلم في منظومة التعليم، وتأكيدًا لتزامن ذلك التقدير مع يومه العالمي، وما يحمله من دلالات احتفائية ومعانٍ سامية نحو رسالة المعلم، إلى جانب تكريم المتميزين من المعلمين والمعلمات بما يحقق جانبًا عمليًا في دعم مسيرة المعلم وتعزيز دوره وتعظيم مسؤولياته.

ويراعي توجيه وزير التعليم "المعلمين المتقاعدين"، وأهمية وجودهم في يوم المعلم العالمي، تقديرًا للجهود التي بذلوها في خدمة التعليم، وتقديمهم نماذج مشرفة من نواتجهم طوال مسيرتهم التعليمية.

وزير التعليم حمد آل الشيخ اليوم العالمي للمعلم جائزة التميز المعلمين المتقاعدين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ" يوجّه بإقامة جائزة التميز وحفل المتقاعدين في "يوم المعلم".. 5 أكتوبر
سبق

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن يكون حفل جائزة التميز وحفل تكريم المتقاعدين من المعلمين والمعلمات في إدارات التعليم للعام المقبل، متزامنًا مع "اليوم العالمي للمعلم" الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام.

ويحمل توجيه "آل الشيخ" رسالة تقدير واعتزاز بالدور المحوري الذي يؤديه المعلم في منظومة التعليم، وتأكيدًا لتزامن ذلك التقدير مع يومه العالمي، وما يحمله من دلالات احتفائية ومعانٍ سامية نحو رسالة المعلم، إلى جانب تكريم المتميزين من المعلمين والمعلمات بما يحقق جانبًا عمليًا في دعم مسيرة المعلم وتعزيز دوره وتعظيم مسؤولياته.

ويراعي توجيه وزير التعليم "المعلمين المتقاعدين"، وأهمية وجودهم في يوم المعلم العالمي، تقديرًا للجهود التي بذلوها في خدمة التعليم، وتقديمهم نماذج مشرفة من نواتجهم طوال مسيرتهم التعليمية.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
09:34 PM

"آل الشيخ" يوجّه بإقامة جائزة التميز وحفل المتقاعدين في "يوم المعلم".. 5 أكتوبر

في رسالة تقدير واعتزاز بدوره المحوري في منظومة التعليم

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عيسى الحربي - الرياض
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وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن يكون حفل جائزة التميز وحفل تكريم المتقاعدين من المعلمين والمعلمات في إدارات التعليم للعام المقبل، متزامنًا مع "اليوم العالمي للمعلم" الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام.

ويحمل توجيه "آل الشيخ" رسالة تقدير واعتزاز بالدور المحوري الذي يؤديه المعلم في منظومة التعليم، وتأكيدًا لتزامن ذلك التقدير مع يومه العالمي، وما يحمله من دلالات احتفائية ومعانٍ سامية نحو رسالة المعلم، إلى جانب تكريم المتميزين من المعلمين والمعلمات بما يحقق جانبًا عمليًا في دعم مسيرة المعلم وتعزيز دوره وتعظيم مسؤولياته.

ويراعي توجيه وزير التعليم "المعلمين المتقاعدين"، وأهمية وجودهم في يوم المعلم العالمي، تقديرًا للجهود التي بذلوها في خدمة التعليم، وتقديمهم نماذج مشرفة من نواتجهم طوال مسيرتهم التعليمية.

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