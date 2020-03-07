"الجمارك": الوافد المسيء للمملكة عبر وسائل التواصل لم يعمل لدينا بشكل مباشر

عمل عبر إحدى الشركات ولما اتضح سوء أخلاقه أُنهي ارتباطه بالعمل عام 2018

نفت "الجمارك السعودية" ما تم تداوله حول وجود وافد عربي، تضمَّن حسابه في إحدى وسائل التواصل إساءات للمملكة، ويعمل حاليًا في الجمارك السعودية، مؤكدة أنه لم يعمل لدى الجمارك بشكل مباشر، وإنما كان عمله عبر إحدى الشركات.

وقالت "الجمارك" في بيان إعلامي لها: "إشارة إلى ما تم تداوله حول وجود وافد عربي، تضمَّن حسابه في إحدى وسائل التواصل إساءات للمملكة وقيادتنا الرشيدة، ويدَّعي عبر حسابه أنه يعمل حاليًا في الجمارك السعودية، تؤكد الجمارك أن هذا الوافد لم يعمل لدى الهيئة العامة للجمارك بشكل مباشر، وإنما كان عمله عبر إحدى الشركات".

وأكدت "الجمارك" أنه أثناء عمله اتضح سوء أخلاقه مع زملائه في العمل، وعدم مبالاته؛ الأمر الذي استدعى على الفور إنهاء ارتباطه بالعمل، وكان ذلك في شهر مايو 2018 ميلاديًّا، ولا توجد له أي علاقة تربطه حاليًا بالعمل لدى الجمارك السعودية.