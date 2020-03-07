النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجمارك": الوافد المسيء للمملكة عبر وسائل التواصل لم يعمل لدينا بشكل مباشر

عمل عبر إحدى الشركات ولما اتضح سوء أخلاقه أُنهي ارتباطه بالعمل عام 2018

نفت "الجمارك السعودية" ما تم تداوله حول وجود وافد عربي، تضمَّن حسابه في إحدى وسائل التواصل إساءات للمملكة، ويعمل حاليًا في الجمارك السعودية، مؤكدة أنه لم يعمل لدى الجمارك بشكل مباشر، وإنما كان عمله عبر إحدى الشركات.

وقالت "الجمارك" في بيان إعلامي لها: "إشارة إلى ما تم تداوله حول وجود وافد عربي، تضمَّن حسابه في إحدى وسائل التواصل إساءات للمملكة وقيادتنا الرشيدة، ويدَّعي عبر حسابه أنه يعمل حاليًا في الجمارك السعودية، تؤكد الجمارك أن هذا الوافد لم يعمل لدى الهيئة العامة للجمارك بشكل مباشر، وإنما كان عمله عبر إحدى الشركات".

وأكدت "الجمارك" أنه أثناء عمله اتضح سوء أخلاقه مع زملائه في العمل، وعدم مبالاته؛ الأمر الذي استدعى على الفور إنهاء ارتباطه بالعمل، وكان ذلك في شهر مايو 2018 ميلاديًّا، ولا توجد له أي علاقة تربطه حاليًا بالعمل لدى الجمارك السعودية.

الجمارك السعودية الجمارك

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجمارك": الوافد المسيء للمملكة عبر وسائل التواصل لم يعمل لدينا بشكل مباشر
سبق

نفت "الجمارك السعودية" ما تم تداوله حول وجود وافد عربي، تضمَّن حسابه في إحدى وسائل التواصل إساءات للمملكة، ويعمل حاليًا في الجمارك السعودية، مؤكدة أنه لم يعمل لدى الجمارك بشكل مباشر، وإنما كان عمله عبر إحدى الشركات.

وقالت "الجمارك" في بيان إعلامي لها: "إشارة إلى ما تم تداوله حول وجود وافد عربي، تضمَّن حسابه في إحدى وسائل التواصل إساءات للمملكة وقيادتنا الرشيدة، ويدَّعي عبر حسابه أنه يعمل حاليًا في الجمارك السعودية، تؤكد الجمارك أن هذا الوافد لم يعمل لدى الهيئة العامة للجمارك بشكل مباشر، وإنما كان عمله عبر إحدى الشركات".

وأكدت "الجمارك" أنه أثناء عمله اتضح سوء أخلاقه مع زملائه في العمل، وعدم مبالاته؛ الأمر الذي استدعى على الفور إنهاء ارتباطه بالعمل، وكان ذلك في شهر مايو 2018 ميلاديًّا، ولا توجد له أي علاقة تربطه حاليًا بالعمل لدى الجمارك السعودية.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
10:11 PM

"الجمارك": الوافد المسيء للمملكة عبر وسائل التواصل لم يعمل لدينا بشكل مباشر

عمل عبر إحدى الشركات ولما اتضح سوء أخلاقه أُنهي ارتباطه بالعمل عام 2018

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
1,907

نفت "الجمارك السعودية" ما تم تداوله حول وجود وافد عربي، تضمَّن حسابه في إحدى وسائل التواصل إساءات للمملكة، ويعمل حاليًا في الجمارك السعودية، مؤكدة أنه لم يعمل لدى الجمارك بشكل مباشر، وإنما كان عمله عبر إحدى الشركات.

وقالت "الجمارك" في بيان إعلامي لها: "إشارة إلى ما تم تداوله حول وجود وافد عربي، تضمَّن حسابه في إحدى وسائل التواصل إساءات للمملكة وقيادتنا الرشيدة، ويدَّعي عبر حسابه أنه يعمل حاليًا في الجمارك السعودية، تؤكد الجمارك أن هذا الوافد لم يعمل لدى الهيئة العامة للجمارك بشكل مباشر، وإنما كان عمله عبر إحدى الشركات".

وأكدت "الجمارك" أنه أثناء عمله اتضح سوء أخلاقه مع زملائه في العمل، وعدم مبالاته؛ الأمر الذي استدعى على الفور إنهاء ارتباطه بالعمل، وكان ذلك في شهر مايو 2018 ميلاديًّا، ولا توجد له أي علاقة تربطه حاليًا بالعمل لدى الجمارك السعودية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,041
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,967
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,060
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,196

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة