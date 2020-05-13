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"الصحة العالمية": كورونا أخطر جائحة يشهدها العالم على مدى 100 عام

قالت: يجب أن نعمل معًا لتعزيز الرعاية الصحية الأولية والتركيز على أضعف الفئات

وصفت منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا بأنه أخطر جائحة شهدها العالم على مدى 100 عام، مشيرة إلى ضرورة التضامن الدولي لمواجهة الفيروس.

أكد تقرير عن منظمة الصحة العالمية، أن جائحة فيروس كورونا تهدد العالم بخسارة التقدم المحرز في مجال الصحة، والتسبب في خسائر فادحة بالأرواح، وتعطيل سبل العيش، وإعاقة التقدم نحو أهداف التنمية العالمية في مجال الصحة.

وأشار التقرير تحت عنوان "إحصاءات الصحة العالمية لعام 2020" الذي نشرته المنظمة اليوم الأربعاء، إلى أن الوباء سلّط الضوء على الحاجة الملحّة لاستثمار جميع البلدان في أنظمة صحيّة قوية ورعاية صحية أولية؛ كونها أفضل خط دفاع ضد تفشّي الأمراض مثل كورونا.

ووفق "روسيا اليوم": أفاد التقرير بأن الناس حول العالم يعيشون حياة أطول وأكثر صحة؛ حيث ارتفع متوسط عمر الفرد المتوقع في البلدان النامية بين عامي 2000 إلى 2016 بنسبة 21٪؛ أي 11 سنة، وفي الدول مرتفعة الدخل بنسبة 4٪؛ أي 3 سنوات.

وكان التقدم الكبير المحرز في الدول النامية بسبب تحسن الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتحسين رعاية صحة الأم والطفل؛ ما أدى إلى انخفاض وفيات الأطفال إلى النصف عن نفس الفترة، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى خدمات الوقاية من الإيدز والملاريا والسل.

وقالت سميرة أسما، المدير العام المساعد في منظمة الصحة العالمية: إن "الرسالة التي يمكن استخلاصها من هذا التقرير واضحة: ففي الوقت الذي يخوض فيه العالم حربًا مع أخطر جائحة تشهدها البشرية منذ 100 عام.. يجب أن نعمل معًا لتعزيز الرعاية الصحية الأولية والتركيز على أضعف الفئات بيننا من أجل القضاء على أوجه عدم المساواة الصارخة".


وتم تسجيل أكثر من 4,26 مليون إصابة و293 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا حول العالم حتى اليوم.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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"الصحة العالمية": كورونا أخطر جائحة يشهدها العالم على مدى 100 عام
سبق

وصفت منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا بأنه أخطر جائحة شهدها العالم على مدى 100 عام، مشيرة إلى ضرورة التضامن الدولي لمواجهة الفيروس.

أكد تقرير عن منظمة الصحة العالمية، أن جائحة فيروس كورونا تهدد العالم بخسارة التقدم المحرز في مجال الصحة، والتسبب في خسائر فادحة بالأرواح، وتعطيل سبل العيش، وإعاقة التقدم نحو أهداف التنمية العالمية في مجال الصحة.

وأشار التقرير تحت عنوان "إحصاءات الصحة العالمية لعام 2020" الذي نشرته المنظمة اليوم الأربعاء، إلى أن الوباء سلّط الضوء على الحاجة الملحّة لاستثمار جميع البلدان في أنظمة صحيّة قوية ورعاية صحية أولية؛ كونها أفضل خط دفاع ضد تفشّي الأمراض مثل كورونا.

ووفق "روسيا اليوم": أفاد التقرير بأن الناس حول العالم يعيشون حياة أطول وأكثر صحة؛ حيث ارتفع متوسط عمر الفرد المتوقع في البلدان النامية بين عامي 2000 إلى 2016 بنسبة 21٪؛ أي 11 سنة، وفي الدول مرتفعة الدخل بنسبة 4٪؛ أي 3 سنوات.

وكان التقدم الكبير المحرز في الدول النامية بسبب تحسن الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتحسين رعاية صحة الأم والطفل؛ ما أدى إلى انخفاض وفيات الأطفال إلى النصف عن نفس الفترة، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى خدمات الوقاية من الإيدز والملاريا والسل.

وقالت سميرة أسما، المدير العام المساعد في منظمة الصحة العالمية: إن "الرسالة التي يمكن استخلاصها من هذا التقرير واضحة: ففي الوقت الذي يخوض فيه العالم حربًا مع أخطر جائحة تشهدها البشرية منذ 100 عام.. يجب أن نعمل معًا لتعزيز الرعاية الصحية الأولية والتركيز على أضعف الفئات بيننا من أجل القضاء على أوجه عدم المساواة الصارخة".


وتم تسجيل أكثر من 4,26 مليون إصابة و293 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا حول العالم حتى اليوم.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
07:07 PM

"الصحة العالمية": كورونا أخطر جائحة يشهدها العالم على مدى 100 عام

قالت: يجب أن نعمل معًا لتعزيز الرعاية الصحية الأولية والتركيز على أضعف الفئات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصفت منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا بأنه أخطر جائحة شهدها العالم على مدى 100 عام، مشيرة إلى ضرورة التضامن الدولي لمواجهة الفيروس.

أكد تقرير عن منظمة الصحة العالمية، أن جائحة فيروس كورونا تهدد العالم بخسارة التقدم المحرز في مجال الصحة، والتسبب في خسائر فادحة بالأرواح، وتعطيل سبل العيش، وإعاقة التقدم نحو أهداف التنمية العالمية في مجال الصحة.

وأشار التقرير تحت عنوان "إحصاءات الصحة العالمية لعام 2020" الذي نشرته المنظمة اليوم الأربعاء، إلى أن الوباء سلّط الضوء على الحاجة الملحّة لاستثمار جميع البلدان في أنظمة صحيّة قوية ورعاية صحية أولية؛ كونها أفضل خط دفاع ضد تفشّي الأمراض مثل كورونا.

ووفق "روسيا اليوم": أفاد التقرير بأن الناس حول العالم يعيشون حياة أطول وأكثر صحة؛ حيث ارتفع متوسط عمر الفرد المتوقع في البلدان النامية بين عامي 2000 إلى 2016 بنسبة 21٪؛ أي 11 سنة، وفي الدول مرتفعة الدخل بنسبة 4٪؛ أي 3 سنوات.

وكان التقدم الكبير المحرز في الدول النامية بسبب تحسن الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتحسين رعاية صحة الأم والطفل؛ ما أدى إلى انخفاض وفيات الأطفال إلى النصف عن نفس الفترة، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى خدمات الوقاية من الإيدز والملاريا والسل.

وقالت سميرة أسما، المدير العام المساعد في منظمة الصحة العالمية: إن "الرسالة التي يمكن استخلاصها من هذا التقرير واضحة: ففي الوقت الذي يخوض فيه العالم حربًا مع أخطر جائحة تشهدها البشرية منذ 100 عام.. يجب أن نعمل معًا لتعزيز الرعاية الصحية الأولية والتركيز على أضعف الفئات بيننا من أجل القضاء على أوجه عدم المساواة الصارخة".


وتم تسجيل أكثر من 4,26 مليون إصابة و293 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا حول العالم حتى اليوم.

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