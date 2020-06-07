مركز صحة 937 يستقبل أكثر من مليونين ونصف المليون اتصال خلال شهر مايو

‏‫قالت الصحة إن مركز 937 استقبل خلال شهر مايو الماضي 2,575,939 اتصال شملت "9618961 اتصالاً للاستفسارات العامة وعدد 72232 اتصالاً لحجز المواعيد، فيما بلغ عدد الاستفسارات الخاصة بفايروس كورونا 295020 اتصالاً، كما بلغ عدد البلاغات 45176 بلاغاً وبلغ عدد الاستشارات الطبية 702535 استشارة.



وكانت الصحة قد أعلنت مؤخراً عن بدء العمل بخدمة الواتس لمركز اتصال الصحة ٩٣٧ وذلك في مرحلتها الأولى حيث ستوفر فقط خدمة الشات بوت (الدردشة التفاعلية) وذلك عبر رقم واتس أب المركز 920005937

كما أعلنت الصحة عن بدء العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق خدمة الترجمة الإشارية في مركز اتصال ٩٣٧ عبر تطبيق "إشارة" وهي خدمة مقدمة مباشرةً لذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع) بحيث تُسهل لهم الاستفادة من الخدمات المقدمة من مركز اتصال الصحة ٩٣٧ عبر هذا التطبيق.

وتشمل هذه المرحلة " خدمة الاستفسارات العامة، خدمة حجز المواعيد لدى المراكز الصحية، خدمة الاستشارات الطبية " وذلك على مدار الساعة.

تجدر الإشارة أن مركز اتصال الصحة ٩٣٧ يواصل تقديم خدماته للمستفيدين، حيث إنه هو صوت المستفيد والمجتمع، ويعمل وفق منهجيات الارتكاز والمحورية حول المستفيد لتقديم جميع الخدمات ولا يقف دوره فقط على تلقي الاتصالات، حيث يتابع ويتحقق من إغلاق البلاغات والشكاوى ويقيس الرضا ويرفع مقترحات التحسين، ويقوم كذلك بتحليل البيانات وتقديم الإحصائيات والتوصيات بما يكفل تحسين الخدمات وتقديم حلول ابداعية لضمان تقديم أفضل الخدمات وبما يدعم تطوير الخدمات والأعمال، ويدعم التطبيقات الإلكترونية المقدمة من وزارة الصحة.

ويعمل في المركز أكثر من 1000 موظف أخصائي خدمة عملاء وطبيب عبر القنوات المختلفة (هاتفية، تواصل اجتماعي، البريد الإلكتروني، التطبيقات الإلكترونية، الدردشة الفورية في موقع الوزارة).

ويعد المركز أحد مراكز الاتصال التي تعمل ضمن الإدارة العامة لمراكز الاتصال في وزارة الصحة بالإضافة إلى مركز متخصص بقطاع الأعمال وكذلك مركز متخصص بخدمات الموظفين.

كما يعمل المركز وفق أفضل الممارسات في مجال التميز والخدمات الاتصالية ويقوم بتقديم الخدمات التالية (خدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء. خدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية. خدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين. الدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الإلكترونية. خدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج. خدمة الشكاوى والبلاغات. خدمة استقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية. خدمة الاستفسارات العامة. متابعة المعاملات).

ويعمل المركز على مدار اليوم 24/7 بكل قنواته التالية (الرقم الموحد 937 تويتر @saudimoh937 البريد الإلكتروني 937@moh.gov.sa الدردشة الفورية الموجودة في موقع وزارة الصحة الرسمي).