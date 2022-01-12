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"الخريف": قطاع التعدين في المملكة يزخر بالفرص الكبيرة ويحقق عوائد ضخمة

خلال مشاركته في جلسة بعنوان "دور الحكومات لزيادة مساهمة قطاع التعدين"

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر الخريف، أن المملكة تحرص على الاستفادة من قطاع التعدين؛ كونه يزخر بالعديد من الفرص الكبيرة التي تحقق عوائد ضخمة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "دور الحكومات لزيادة مساهمة قطاع التعدين"، ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي، وتحدث فيها وزير البترول والثروة المعدنية في مصر المهندس طارق الملا، ووزير المناجم وتطوير الصلب في نيجيريا أولاميليكان أديغبيت، ووزيرة الثروات الطبيعية في قرغيزستان كوتمانوفا دينارا.

وقال: "المملكة لديها خبرات كبيرة في مجال النفط والغاز، وجرى ربط التعدين بالصناعة كونهما يعتمدان على بعض"؛ مفيدًا بأن المملكة تتعاون مع الدول، ولديها العديد من الشركات في مجال التعدين، وتمتلك استثمارات في المنطقة الشمالية منها وقامت بتوفير خدمات لوجستية مثل تشييد طرق برية وسكك حديدية في رأس الخير لربط شرق المملكة بشمالها وبذلك تربط المناطق اللوجستية.

من جانبه، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، أن مصر تنفذ برنامجًا طموحًا لتطوير صناعة التعدين لديها؛ انطلاقًا من رؤيتها 2030 التي يُعَد الاستغلالُ الأمثل للموارد الطبيعية أحد أهم أهدافها، موضحًا أن البرنامج الذي وضعته وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية نجح في تطبيق إصلاحات شاملة للنهوض بمنظومة التعدين المصرية بعد دراسة جميع التحديات المحلية والدولية.

وأكد المتحدثون أهمية استغلال الفرص في مجال التعدين وجذب استثمارات واعدة في دولهم؛ مؤكدين أهمية توفير منظومة تشريعية وطرح أنظمة تعاقد تُسهم في الاستثمار بأسواق التعدين، منوهين بأهمية التحول الرقمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخريف": قطاع التعدين في المملكة يزخر بالفرص الكبيرة ويحقق عوائد ضخمة
سبق

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر الخريف، أن المملكة تحرص على الاستفادة من قطاع التعدين؛ كونه يزخر بالعديد من الفرص الكبيرة التي تحقق عوائد ضخمة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "دور الحكومات لزيادة مساهمة قطاع التعدين"، ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي، وتحدث فيها وزير البترول والثروة المعدنية في مصر المهندس طارق الملا، ووزير المناجم وتطوير الصلب في نيجيريا أولاميليكان أديغبيت، ووزيرة الثروات الطبيعية في قرغيزستان كوتمانوفا دينارا.

وقال: "المملكة لديها خبرات كبيرة في مجال النفط والغاز، وجرى ربط التعدين بالصناعة كونهما يعتمدان على بعض"؛ مفيدًا بأن المملكة تتعاون مع الدول، ولديها العديد من الشركات في مجال التعدين، وتمتلك استثمارات في المنطقة الشمالية منها وقامت بتوفير خدمات لوجستية مثل تشييد طرق برية وسكك حديدية في رأس الخير لربط شرق المملكة بشمالها وبذلك تربط المناطق اللوجستية.

من جانبه، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، أن مصر تنفذ برنامجًا طموحًا لتطوير صناعة التعدين لديها؛ انطلاقًا من رؤيتها 2030 التي يُعَد الاستغلالُ الأمثل للموارد الطبيعية أحد أهم أهدافها، موضحًا أن البرنامج الذي وضعته وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية نجح في تطبيق إصلاحات شاملة للنهوض بمنظومة التعدين المصرية بعد دراسة جميع التحديات المحلية والدولية.

وأكد المتحدثون أهمية استغلال الفرص في مجال التعدين وجذب استثمارات واعدة في دولهم؛ مؤكدين أهمية توفير منظومة تشريعية وطرح أنظمة تعاقد تُسهم في الاستثمار بأسواق التعدين، منوهين بأهمية التحول الرقمي.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
01:20 PM

"الخريف": قطاع التعدين في المملكة يزخر بالفرص الكبيرة ويحقق عوائد ضخمة

خلال مشاركته في جلسة بعنوان "دور الحكومات لزيادة مساهمة قطاع التعدين"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر الخريف، أن المملكة تحرص على الاستفادة من قطاع التعدين؛ كونه يزخر بالعديد من الفرص الكبيرة التي تحقق عوائد ضخمة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "دور الحكومات لزيادة مساهمة قطاع التعدين"، ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي، وتحدث فيها وزير البترول والثروة المعدنية في مصر المهندس طارق الملا، ووزير المناجم وتطوير الصلب في نيجيريا أولاميليكان أديغبيت، ووزيرة الثروات الطبيعية في قرغيزستان كوتمانوفا دينارا.

وقال: "المملكة لديها خبرات كبيرة في مجال النفط والغاز، وجرى ربط التعدين بالصناعة كونهما يعتمدان على بعض"؛ مفيدًا بأن المملكة تتعاون مع الدول، ولديها العديد من الشركات في مجال التعدين، وتمتلك استثمارات في المنطقة الشمالية منها وقامت بتوفير خدمات لوجستية مثل تشييد طرق برية وسكك حديدية في رأس الخير لربط شرق المملكة بشمالها وبذلك تربط المناطق اللوجستية.

من جانبه، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، أن مصر تنفذ برنامجًا طموحًا لتطوير صناعة التعدين لديها؛ انطلاقًا من رؤيتها 2030 التي يُعَد الاستغلالُ الأمثل للموارد الطبيعية أحد أهم أهدافها، موضحًا أن البرنامج الذي وضعته وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية نجح في تطبيق إصلاحات شاملة للنهوض بمنظومة التعدين المصرية بعد دراسة جميع التحديات المحلية والدولية.

وأكد المتحدثون أهمية استغلال الفرص في مجال التعدين وجذب استثمارات واعدة في دولهم؛ مؤكدين أهمية توفير منظومة تشريعية وطرح أنظمة تعاقد تُسهم في الاستثمار بأسواق التعدين، منوهين بأهمية التحول الرقمي.

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