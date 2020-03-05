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"وقاية" ينشر أدلة إرشادية وقائية للتعامل مع “كورونا”

تضمّن الخطوات الواجب اتباعها عند السفر وأماكن التجمعات

نشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (saudicdc) عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، عدداً من الأدلة الإرشادية الوقائية الخاصة بفيروس “كورونا” الجديد (COVID19) تتضمن الخطوات الواجب اتباعها عند السفر وفي أماكن التجمعات، والمساجد، وأماكن العمل، وداخل المنازل.

ونصح "وقاية" الراغبين في السفر باتباع عدد من التعليمات (قبل السفر، وأثناء وبعد السفر) مثل التأكد قبل السفر من عدم انتشار الفيروس للوجهة المخطط السفر لها، وتقييم الفوائد والمخاطر المتعلقة بخطط السفر القادمة بناءً على أحدث المعلومات، وتجنّب السفر إلى المناطق التي ينتشر فيها الفيروس، وتجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال وصعوبة في التنفس، والمواظبة على غسل اليدين مراراً وتكراراً بالماء والصابون.

وفيما يتعلق بأماكن التجمعات أوضح "وقاية" أن المرض يمكن أن ينتقل المرض إذا كان الشخص يقف على بعد متر أو مترين من الشخص المصاب بفيروس “كورونا” الجديد عن طريق المخالطة المباشرة، علماً بأن معظم الأشخاص المصابين بهذا الفيروس يعانون من أعراض خفيفة ويتعافون منها.

وتضمنت الأدلة الإشارة إلى أن خطر الإصابة بالفيروس يرتفع في بعض الفئات مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وأمراض القلب والرئة، إضافة إلى من يعاني من ضعف المناعة وبعض الفئات المعرضة للأمراض.

واستعرضت الأدلة بعض الطرق البسيطة لمنع انتشار الفيروس في أماكن التجمعات، وذلك بتجنب الأماكن المزدحمة، وأخذ لقاح الأنفلونزا، إضافة إلى بعض الإجراءات المهمة التي يمكن اتخاذها، ومنها، تجنب السفر وأماكن التجمعات عند الإصابة، والبقاء في المنزل عند الشعور بالأعراض.

وفي سبيل منع انتشار فيروس “كورونا” الجديد بين المصلين داخل المساجد فقد نصح "وقاية" المصلين بتجنّب المصافحة، والحرص على تعقيم اليدين قبل وبعد استخدام المصاحف والمنشورات في المساجد.

كما تضمنت الأدلة بعض الطرق لمنع انتشار الفيروس في أماكن العمل، ومنها التأكد من توفر الإجراءات الصحية، ونظافة أماكن العمل ، وتعزيز إجراءات الوقاية الخاصة بالجهاز التنفسي.

أما فيما يخص الإرشادات للوقاية من فيروس “كورونا” الجديد داخل المنازل، فقد أوضح "وقاية" أن من أبرزها تجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين بأي عدوى تنفسية، وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين، إضافة إلى الحرص على تغطية الفم والأنف عند العطاس، وغسيل اليدين جيداً بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو استخدام المعقمات.

كما استعرضت الأدلة التدابير الوقائية لأفراد الأسرة في حال وجود حالة مشتبه بإصابتها بفيروس “كورونا” الجديد أو حالة مؤكدة، ولكن لا تحتاج إلى البقاء في المستشفى، وذلك بمساعدة المريض في اتباع التعليمات الصحية وتناول الأدوية الموصوفة، ومتابعة الحالة والاتصال بالجهات الصحية لتقديم المساعدة، وعدم مخالطة المصاب والبقاء في غرفة أخرى ومنع الزيارات غير الضرورية، والتأكد من تهوية المكان داخل المنزل، وعدم مشاركة المريض أدواته الشخصية.

المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها وقاية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وقاية" ينشر أدلة إرشادية وقائية للتعامل مع “كورونا”
سبق

نشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (saudicdc) عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، عدداً من الأدلة الإرشادية الوقائية الخاصة بفيروس “كورونا” الجديد (COVID19) تتضمن الخطوات الواجب اتباعها عند السفر وفي أماكن التجمعات، والمساجد، وأماكن العمل، وداخل المنازل.

ونصح "وقاية" الراغبين في السفر باتباع عدد من التعليمات (قبل السفر، وأثناء وبعد السفر) مثل التأكد قبل السفر من عدم انتشار الفيروس للوجهة المخطط السفر لها، وتقييم الفوائد والمخاطر المتعلقة بخطط السفر القادمة بناءً على أحدث المعلومات، وتجنّب السفر إلى المناطق التي ينتشر فيها الفيروس، وتجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال وصعوبة في التنفس، والمواظبة على غسل اليدين مراراً وتكراراً بالماء والصابون.

وفيما يتعلق بأماكن التجمعات أوضح "وقاية" أن المرض يمكن أن ينتقل المرض إذا كان الشخص يقف على بعد متر أو مترين من الشخص المصاب بفيروس “كورونا” الجديد عن طريق المخالطة المباشرة، علماً بأن معظم الأشخاص المصابين بهذا الفيروس يعانون من أعراض خفيفة ويتعافون منها.

وتضمنت الأدلة الإشارة إلى أن خطر الإصابة بالفيروس يرتفع في بعض الفئات مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وأمراض القلب والرئة، إضافة إلى من يعاني من ضعف المناعة وبعض الفئات المعرضة للأمراض.

واستعرضت الأدلة بعض الطرق البسيطة لمنع انتشار الفيروس في أماكن التجمعات، وذلك بتجنب الأماكن المزدحمة، وأخذ لقاح الأنفلونزا، إضافة إلى بعض الإجراءات المهمة التي يمكن اتخاذها، ومنها، تجنب السفر وأماكن التجمعات عند الإصابة، والبقاء في المنزل عند الشعور بالأعراض.

وفي سبيل منع انتشار فيروس “كورونا” الجديد بين المصلين داخل المساجد فقد نصح "وقاية" المصلين بتجنّب المصافحة، والحرص على تعقيم اليدين قبل وبعد استخدام المصاحف والمنشورات في المساجد.

كما تضمنت الأدلة بعض الطرق لمنع انتشار الفيروس في أماكن العمل، ومنها التأكد من توفر الإجراءات الصحية، ونظافة أماكن العمل ، وتعزيز إجراءات الوقاية الخاصة بالجهاز التنفسي.

أما فيما يخص الإرشادات للوقاية من فيروس “كورونا” الجديد داخل المنازل، فقد أوضح "وقاية" أن من أبرزها تجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين بأي عدوى تنفسية، وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين، إضافة إلى الحرص على تغطية الفم والأنف عند العطاس، وغسيل اليدين جيداً بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو استخدام المعقمات.

كما استعرضت الأدلة التدابير الوقائية لأفراد الأسرة في حال وجود حالة مشتبه بإصابتها بفيروس “كورونا” الجديد أو حالة مؤكدة، ولكن لا تحتاج إلى البقاء في المستشفى، وذلك بمساعدة المريض في اتباع التعليمات الصحية وتناول الأدوية الموصوفة، ومتابعة الحالة والاتصال بالجهات الصحية لتقديم المساعدة، وعدم مخالطة المصاب والبقاء في غرفة أخرى ومنع الزيارات غير الضرورية، والتأكد من تهوية المكان داخل المنزل، وعدم مشاركة المريض أدواته الشخصية.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
11:51 AM

"وقاية" ينشر أدلة إرشادية وقائية للتعامل مع “كورونا”

تضمّن الخطوات الواجب اتباعها عند السفر وأماكن التجمعات

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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نشر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (saudicdc) عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، عدداً من الأدلة الإرشادية الوقائية الخاصة بفيروس “كورونا” الجديد (COVID19) تتضمن الخطوات الواجب اتباعها عند السفر وفي أماكن التجمعات، والمساجد، وأماكن العمل، وداخل المنازل.

ونصح "وقاية" الراغبين في السفر باتباع عدد من التعليمات (قبل السفر، وأثناء وبعد السفر) مثل التأكد قبل السفر من عدم انتشار الفيروس للوجهة المخطط السفر لها، وتقييم الفوائد والمخاطر المتعلقة بخطط السفر القادمة بناءً على أحدث المعلومات، وتجنّب السفر إلى المناطق التي ينتشر فيها الفيروس، وتجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال وصعوبة في التنفس، والمواظبة على غسل اليدين مراراً وتكراراً بالماء والصابون.

وفيما يتعلق بأماكن التجمعات أوضح "وقاية" أن المرض يمكن أن ينتقل المرض إذا كان الشخص يقف على بعد متر أو مترين من الشخص المصاب بفيروس “كورونا” الجديد عن طريق المخالطة المباشرة، علماً بأن معظم الأشخاص المصابين بهذا الفيروس يعانون من أعراض خفيفة ويتعافون منها.

وتضمنت الأدلة الإشارة إلى أن خطر الإصابة بالفيروس يرتفع في بعض الفئات مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وأمراض القلب والرئة، إضافة إلى من يعاني من ضعف المناعة وبعض الفئات المعرضة للأمراض.

واستعرضت الأدلة بعض الطرق البسيطة لمنع انتشار الفيروس في أماكن التجمعات، وذلك بتجنب الأماكن المزدحمة، وأخذ لقاح الأنفلونزا، إضافة إلى بعض الإجراءات المهمة التي يمكن اتخاذها، ومنها، تجنب السفر وأماكن التجمعات عند الإصابة، والبقاء في المنزل عند الشعور بالأعراض.

وفي سبيل منع انتشار فيروس “كورونا” الجديد بين المصلين داخل المساجد فقد نصح "وقاية" المصلين بتجنّب المصافحة، والحرص على تعقيم اليدين قبل وبعد استخدام المصاحف والمنشورات في المساجد.

كما تضمنت الأدلة بعض الطرق لمنع انتشار الفيروس في أماكن العمل، ومنها التأكد من توفر الإجراءات الصحية، ونظافة أماكن العمل ، وتعزيز إجراءات الوقاية الخاصة بالجهاز التنفسي.

أما فيما يخص الإرشادات للوقاية من فيروس “كورونا” الجديد داخل المنازل، فقد أوضح "وقاية" أن من أبرزها تجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين بأي عدوى تنفسية، وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين، إضافة إلى الحرص على تغطية الفم والأنف عند العطاس، وغسيل اليدين جيداً بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو استخدام المعقمات.

كما استعرضت الأدلة التدابير الوقائية لأفراد الأسرة في حال وجود حالة مشتبه بإصابتها بفيروس “كورونا” الجديد أو حالة مؤكدة، ولكن لا تحتاج إلى البقاء في المستشفى، وذلك بمساعدة المريض في اتباع التعليمات الصحية وتناول الأدوية الموصوفة، ومتابعة الحالة والاتصال بالجهات الصحية لتقديم المساعدة، وعدم مخالطة المصاب والبقاء في غرفة أخرى ومنع الزيارات غير الضرورية، والتأكد من تهوية المكان داخل المنزل، وعدم مشاركة المريض أدواته الشخصية.

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