الجزائر تعلن تسجيل 186 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا

ارتفع عدد الإصابات بالفيروس بالبلاد إلى 6253 إصابة

أعلنت الجزائر اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 6253 إصابة بينها 522 وفاة، بعد تسجيل 186 إصابة جديدة و7 وفيات في الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كوفيد 19 جمال فورار في لقاء إعلامي أنه تم إحصاء 60 حالة شفاء جديدة في الفترة المذكورة ليصل إجمالي عدد حالات التعافي من الوباء إلى 3058 حالة.