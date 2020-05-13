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الجزائر تعلن تسجيل 186 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا

ارتفع عدد الإصابات بالفيروس بالبلاد إلى 6253 إصابة

أعلنت الجزائر اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 6253 إصابة بينها 522 وفاة، بعد تسجيل 186 إصابة جديدة و7 وفيات في الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كوفيد 19 جمال فورار في لقاء إعلامي أنه تم إحصاء 60 حالة شفاء جديدة في الفترة المذكورة ليصل إجمالي عدد حالات التعافي من الوباء إلى 3058 حالة.

الجزائر فيروس كورونا الجديد

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الجزائر تعلن تسجيل 186 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا
سبق

أعلنت الجزائر اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 6253 إصابة بينها 522 وفاة، بعد تسجيل 186 إصابة جديدة و7 وفيات في الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كوفيد 19 جمال فورار في لقاء إعلامي أنه تم إحصاء 60 حالة شفاء جديدة في الفترة المذكورة ليصل إجمالي عدد حالات التعافي من الوباء إلى 3058 حالة.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
07:58 PM

الجزائر تعلن تسجيل 186 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا

ارتفع عدد الإصابات بالفيروس بالبلاد إلى 6253 إصابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الجزائر اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 6253 إصابة بينها 522 وفاة، بعد تسجيل 186 إصابة جديدة و7 وفيات في الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كوفيد 19 جمال فورار في لقاء إعلامي أنه تم إحصاء 60 حالة شفاء جديدة في الفترة المذكورة ليصل إجمالي عدد حالات التعافي من الوباء إلى 3058 حالة.

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