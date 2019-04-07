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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة بـ 7 مناطق يمتد تأثيرها إلى المرتفعات

مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم وأجزاء من منطقتَي الرياض والشرقية ومرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والأجزاء الشرقية من تلك المناطق؛ يمتد تأثيرها إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة المدينة المنوّرة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة تتحول مساء الغد شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة بـ 7 مناطق يمتد تأثيرها إلى المرتفعات
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم وأجزاء من منطقتَي الرياض والشرقية ومرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والأجزاء الشرقية من تلك المناطق؛ يمتد تأثيرها إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة المدينة المنوّرة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة تتحول مساء الغد شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
08:14 AM

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة بـ 7 مناطق يمتد تأثيرها إلى المرتفعات

مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم وأجزاء من منطقتَي الرياض والشرقية ومرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والأجزاء الشرقية من تلك المناطق؛ يمتد تأثيرها إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة المدينة المنوّرة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة تتحول مساء الغد شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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