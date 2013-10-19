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الجيش الأمريكي: إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً "يزعزع الاستقرار"

ندّدت الولايات المتحدة بهذه الأفعال وطالبت بالكف عنها

قالت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادي بالجيش الأمريكي، إن الجيش يعد أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً يوم الثلاثاء، عملٌ يزعزع الاستقرار؛ لكنه لا يمثل تهديداً فوريا للولايات المتحدة أو لحلفائها.

وقالت القيادة في بيان "تندّد الولايات المتحدة بهذه الأفعال وتطالب (كوريا الشمالية) بالكف عن أيّ أعمال أخرى تزعزع الاستقرار".

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الجيش الأمريكي: إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً "يزعزع الاستقرار"
سبق

قالت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادي بالجيش الأمريكي، إن الجيش يعد أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً يوم الثلاثاء، عملٌ يزعزع الاستقرار؛ لكنه لا يمثل تهديداً فوريا للولايات المتحدة أو لحلفائها.

وقالت القيادة في بيان "تندّد الولايات المتحدة بهذه الأفعال وتطالب (كوريا الشمالية) بالكف عن أيّ أعمال أخرى تزعزع الاستقرار".

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
11:30 AM

الجيش الأمريكي: إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً "يزعزع الاستقرار"

ندّدت الولايات المتحدة بهذه الأفعال وطالبت بالكف عنها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,062

قالت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادي بالجيش الأمريكي، إن الجيش يعد أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً يوم الثلاثاء، عملٌ يزعزع الاستقرار؛ لكنه لا يمثل تهديداً فوريا للولايات المتحدة أو لحلفائها.

وقالت القيادة في بيان "تندّد الولايات المتحدة بهذه الأفعال وتطالب (كوريا الشمالية) بالكف عن أيّ أعمال أخرى تزعزع الاستقرار".

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