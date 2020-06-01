وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم تسجيل 1864 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 64305 حالات.

سجلت المملكة، اليوم، 1864 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19".

بـ1864.. المملكة تسجّل أرقاماً قياسية في عدد المتعافين من كورونا عبدالرزاق البجالي سبق 2020-06-01 سجلت المملكة، اليوم، 1864 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19". وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم تسجيل 1864 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 64305 حالات.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441 03:48 PM

بـ1864.. المملكة تسجّل أرقاماً قياسية في عدد المتعافين من كورونا أظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة أن إجمالي المتعافين 64305 حالات





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سجلت المملكة، اليوم، 1864 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم تسجيل 1864 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 64305 حالات.