بـ1864.. المملكة تسجّل أرقاماً قياسية في عدد المتعافين من كورونا

سجلت المملكة، اليوم، 1864 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19".
وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم تسجيل 1864 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 64305 حالات.
سجلت المملكة، اليوم، 1864 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19".
وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم تسجيل 1864 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 64305 حالات.فيروس كورونا الجديد
سجلت المملكة، اليوم، 1864 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19".
وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم تسجيل 1864 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 64305 حالات.
سجلت المملكة، اليوم، 1864 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19".
وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة اليوم تسجيل 1864 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 64305 حالات.