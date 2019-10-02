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"إنسان" تودع 11 مليون ريال في حسابات أسر الجمعية لشهر أكتوبر

استفاد منها 36.959 فردًا في التموين الغذائي والكساء والإيداع النقدي

أودعت جمعية "إنسان" مبلغ (11.087.700) مليون ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدماتها لشهر أكتوبر 2019م، من خلال تغذية بطاقات النفقات الأساسية للأسر، استفاد منها 36.959 فردًا، ويشمل المبلغ المصروف للأسر: التموين الغذائي، والكساء، إضافة إلى الإيداع النقدي في الحسابات البنكية.

وأظهرت التقارير الدورية للجمعية صرف 110 مليون ريال على المستفيدين منذ بداية العام الجاري 2019 وحتى تاريخه، وذلك لتقديم النفقات الأساسية للمستفيدين عبر 20 فرعًا في منطقة الرياض ومحافظاتها.

تحرص الجمعية على إيداع المبالغ الشهرية المخصصة في حسابات الأسر بشكل منتظم؛ وذلك لسد احتياجات المستفيدين، وتأمين التزامات الأسر، وتوفير الحياة الكريمة لهم، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة، من خلال تسخير التقنية الحديثة لما فيه خدمة أسر الجمعية، وإيداع النفقات عبر البطاقات الإلكترونية مسبقة الدفع لحفظ كرامة الأبناء أثناء حصولهم على النفقات الدورية، والتخفيف من عناء الأسر، وإتاحة الفرصة لهم لشراء احتياجاتهم بما يناسبهم بكل يسر وسهولة.

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"إنسان" تودع 11 مليون ريال في حسابات أسر الجمعية لشهر أكتوبر
سبق

أودعت جمعية "إنسان" مبلغ (11.087.700) مليون ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدماتها لشهر أكتوبر 2019م، من خلال تغذية بطاقات النفقات الأساسية للأسر، استفاد منها 36.959 فردًا، ويشمل المبلغ المصروف للأسر: التموين الغذائي، والكساء، إضافة إلى الإيداع النقدي في الحسابات البنكية.

وأظهرت التقارير الدورية للجمعية صرف 110 مليون ريال على المستفيدين منذ بداية العام الجاري 2019 وحتى تاريخه، وذلك لتقديم النفقات الأساسية للمستفيدين عبر 20 فرعًا في منطقة الرياض ومحافظاتها.

تحرص الجمعية على إيداع المبالغ الشهرية المخصصة في حسابات الأسر بشكل منتظم؛ وذلك لسد احتياجات المستفيدين، وتأمين التزامات الأسر، وتوفير الحياة الكريمة لهم، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة، من خلال تسخير التقنية الحديثة لما فيه خدمة أسر الجمعية، وإيداع النفقات عبر البطاقات الإلكترونية مسبقة الدفع لحفظ كرامة الأبناء أثناء حصولهم على النفقات الدورية، والتخفيف من عناء الأسر، وإتاحة الفرصة لهم لشراء احتياجاتهم بما يناسبهم بكل يسر وسهولة.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
04:37 PM

"إنسان" تودع 11 مليون ريال في حسابات أسر الجمعية لشهر أكتوبر

استفاد منها 36.959 فردًا في التموين الغذائي والكساء والإيداع النقدي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أودعت جمعية "إنسان" مبلغ (11.087.700) مليون ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدماتها لشهر أكتوبر 2019م، من خلال تغذية بطاقات النفقات الأساسية للأسر، استفاد منها 36.959 فردًا، ويشمل المبلغ المصروف للأسر: التموين الغذائي، والكساء، إضافة إلى الإيداع النقدي في الحسابات البنكية.

وأظهرت التقارير الدورية للجمعية صرف 110 مليون ريال على المستفيدين منذ بداية العام الجاري 2019 وحتى تاريخه، وذلك لتقديم النفقات الأساسية للمستفيدين عبر 20 فرعًا في منطقة الرياض ومحافظاتها.

تحرص الجمعية على إيداع المبالغ الشهرية المخصصة في حسابات الأسر بشكل منتظم؛ وذلك لسد احتياجات المستفيدين، وتأمين التزامات الأسر، وتوفير الحياة الكريمة لهم، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة، من خلال تسخير التقنية الحديثة لما فيه خدمة أسر الجمعية، وإيداع النفقات عبر البطاقات الإلكترونية مسبقة الدفع لحفظ كرامة الأبناء أثناء حصولهم على النفقات الدورية، والتخفيف من عناء الأسر، وإتاحة الفرصة لهم لشراء احتياجاتهم بما يناسبهم بكل يسر وسهولة.

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31 يوليو
34,465
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