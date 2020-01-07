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"الزعيم" يضيق الخناق على المتصدر.. ويهزم الأهلي بثلاثية

في لقاء مؤجل من الجولة الحادية عشرة

تصوير: ماجد البقمي

تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق الأهلي بنتيجة ٣-١ في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض ضمن الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى الفريقان زمن الشوط الأول بالتعادل الإيجابي وسط استحواذ هلالي على معظم مجريات الشوط.

وافتتح سالم الدوسري أهداف اللقاء عند الدقيقة الـ٣٦ عبر تسديدة من خارج المنطقة، استقرت في شباك حارس الأهلي العويس.

وفي الدقيقة الـ٤٥ أدرك لاعب الأهلي عمر السومة هدف التعادل لفريقه بعد تلقيه بينية داخل المنطقة؛ ليسدد الكرة في مرمى المعيوف.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ٧٠، أضاف قوميز هدف الهلال الثاني من تسديدة داخل المنطقة، استقرت في الزاوية اليسرى للحارس العويس.

وعند الدقيقة الـ٧٥ ألغى حكم المباراة هدفًا هلاليًّا من رأسية قوميز بداعي التسلل.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة الـ٨٨، تمكن البليهي من إضافة هدف الهلال الثالث من رأسية إثر ركلة ركنية.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الهلال إلى ٢٧ نقطة، ويبقى في الوصافة بفارق نقطتين عن المتصدر النصر، بينما يبقى الأهلي على رصيده السابق بـ٢٣ نقطة في المركز الرابع.

الرياض ملعب جامعة الملك سعود الهلال الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الزعيم" يضيق الخناق على المتصدر.. ويهزم الأهلي بثلاثية
سبق

تصوير: ماجد البقمي

تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق الأهلي بنتيجة ٣-١ في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض ضمن الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى الفريقان زمن الشوط الأول بالتعادل الإيجابي وسط استحواذ هلالي على معظم مجريات الشوط.

وافتتح سالم الدوسري أهداف اللقاء عند الدقيقة الـ٣٦ عبر تسديدة من خارج المنطقة، استقرت في شباك حارس الأهلي العويس.

وفي الدقيقة الـ٤٥ أدرك لاعب الأهلي عمر السومة هدف التعادل لفريقه بعد تلقيه بينية داخل المنطقة؛ ليسدد الكرة في مرمى المعيوف.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ٧٠، أضاف قوميز هدف الهلال الثاني من تسديدة داخل المنطقة، استقرت في الزاوية اليسرى للحارس العويس.

وعند الدقيقة الـ٧٥ ألغى حكم المباراة هدفًا هلاليًّا من رأسية قوميز بداعي التسلل.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة الـ٨٨، تمكن البليهي من إضافة هدف الهلال الثالث من رأسية إثر ركلة ركنية.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الهلال إلى ٢٧ نقطة، ويبقى في الوصافة بفارق نقطتين عن المتصدر النصر، بينما يبقى الأهلي على رصيده السابق بـ٢٣ نقطة في المركز الرابع.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
10:11 PM

"الزعيم" يضيق الخناق على المتصدر.. ويهزم الأهلي بثلاثية

في لقاء مؤجل من الجولة الحادية عشرة

A A A
عبدالعزيز الشريف - الرياض
36
4,274

تصوير: ماجد البقمي

تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق الأهلي بنتيجة ٣-١ في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض ضمن الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى الفريقان زمن الشوط الأول بالتعادل الإيجابي وسط استحواذ هلالي على معظم مجريات الشوط.

وافتتح سالم الدوسري أهداف اللقاء عند الدقيقة الـ٣٦ عبر تسديدة من خارج المنطقة، استقرت في شباك حارس الأهلي العويس.

وفي الدقيقة الـ٤٥ أدرك لاعب الأهلي عمر السومة هدف التعادل لفريقه بعد تلقيه بينية داخل المنطقة؛ ليسدد الكرة في مرمى المعيوف.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ٧٠، أضاف قوميز هدف الهلال الثاني من تسديدة داخل المنطقة، استقرت في الزاوية اليسرى للحارس العويس.

وعند الدقيقة الـ٧٥ ألغى حكم المباراة هدفًا هلاليًّا من رأسية قوميز بداعي التسلل.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة الـ٨٨، تمكن البليهي من إضافة هدف الهلال الثالث من رأسية إثر ركلة ركنية.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الهلال إلى ٢٧ نقطة، ويبقى في الوصافة بفارق نقطتين عن المتصدر النصر، بينما يبقى الأهلي على رصيده السابق بـ٢٣ نقطة في المركز الرابع.

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