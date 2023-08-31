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مصر تستجيب لدعوة تركيا لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية

وفد من "الخارجية" يزور أنقرة في 7 سبتمبر لمناقشة العلاقات الثنائية

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم "الثلاثاء"، استجابتها للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية بشأن إجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا.

وأوضحت الوزارة في بيان على حسابها في "فيسبوك" أن نائب وزير الخارجية حمدي لوزا سيزور أنقرة يومي السابع والثامن من سبتمبر المقبل.

وأضافت أن الجولة ستتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، وعددًا من الملفات الإقليمية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصر تستجيب لدعوة تركيا لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية
سبق

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم "الثلاثاء"، استجابتها للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية بشأن إجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا.

وأوضحت الوزارة في بيان على حسابها في "فيسبوك" أن نائب وزير الخارجية حمدي لوزا سيزور أنقرة يومي السابع والثامن من سبتمبر المقبل.

وأضافت أن الجولة ستتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، وعددًا من الملفات الإقليمية.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
04:51 PM

مصر تستجيب لدعوة تركيا لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية

وفد من "الخارجية" يزور أنقرة في 7 سبتمبر لمناقشة العلاقات الثنائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,217

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم "الثلاثاء"، استجابتها للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية بشأن إجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا.

وأوضحت الوزارة في بيان على حسابها في "فيسبوك" أن نائب وزير الخارجية حمدي لوزا سيزور أنقرة يومي السابع والثامن من سبتمبر المقبل.

وأضافت أن الجولة ستتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، وعددًا من الملفات الإقليمية.

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