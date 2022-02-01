النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العاذرية" تختتم فعالياتها في موسم الرياض

بعد تقديم تجربة شتوية فريدة جذبت الزوار

انتهت فعاليات منطقة "العاذرية"، أمس، إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية التي حققت نجاحًا استثنائيًا بعد استمرارها 52 يومًا، استضافت خلالها عددًا من الفعاليات الشتوية، وشهدت إقبالًا واسعًا من الزوار، وتنوعًا في المطاعم والمقاهي العالمية ومتاجر المجوهرات والعباءات؛ إذ حققت للزوار تجربةً فريدة في فصل الشتاء ضمن طابعها التاريخي.

وتبرز المنطقة الجانبين التاريخي والعصري لقرية العاذرية التاريخية، من خلال تنوع المطاعم داخلها وانسجامها مع تصميم المجالس وساحات البيوت النجدية التقليدية داخل القرية، واستطاعت متوائمة مع منطقة "المربع"، تقديم المفهوم العالمي للمطاعم المؤقتة "Pop-up restaurants" بأفضل نموذج للضيافة والخدمات؛ مما خلق تنوعًا أكبر في تجربة الزائرين.

وكانت بداية فعاليات منطقة "العاذرية" يوم الجمعة العاشر من ديسمبر 2021م، واستمرت حتى يناير 2022م، شمال شرقي العاصمة الرياض بجوار قرية العاذرية التاريخية، واستقطبت جمهورًا من محبي الليالي الشتوية، وتضمنت عدة عروض موسيقية حيّة.

وتُعد "العاذرية" إحدى مناطق فعاليات موسم الرياض التي استمدت أهميتها من موقعها المميز، ومن خلال تقديمها تجربةً فاخرة للزوار ضمن عدد من المطاعم الفاخرة، والمقاهي العالمية، ومعارض الفنون المفتوحة وسط عروض موسيقية حية عزفت أغنياتٍ شهيرة في التراث السعودي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العاذرية" تختتم فعالياتها في موسم الرياض
سبق

انتهت فعاليات منطقة "العاذرية"، أمس، إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية التي حققت نجاحًا استثنائيًا بعد استمرارها 52 يومًا، استضافت خلالها عددًا من الفعاليات الشتوية، وشهدت إقبالًا واسعًا من الزوار، وتنوعًا في المطاعم والمقاهي العالمية ومتاجر المجوهرات والعباءات؛ إذ حققت للزوار تجربةً فريدة في فصل الشتاء ضمن طابعها التاريخي.

وتبرز المنطقة الجانبين التاريخي والعصري لقرية العاذرية التاريخية، من خلال تنوع المطاعم داخلها وانسجامها مع تصميم المجالس وساحات البيوت النجدية التقليدية داخل القرية، واستطاعت متوائمة مع منطقة "المربع"، تقديم المفهوم العالمي للمطاعم المؤقتة "Pop-up restaurants" بأفضل نموذج للضيافة والخدمات؛ مما خلق تنوعًا أكبر في تجربة الزائرين.

وكانت بداية فعاليات منطقة "العاذرية" يوم الجمعة العاشر من ديسمبر 2021م، واستمرت حتى يناير 2022م، شمال شرقي العاصمة الرياض بجوار قرية العاذرية التاريخية، واستقطبت جمهورًا من محبي الليالي الشتوية، وتضمنت عدة عروض موسيقية حيّة.

وتُعد "العاذرية" إحدى مناطق فعاليات موسم الرياض التي استمدت أهميتها من موقعها المميز، ومن خلال تقديمها تجربةً فاخرة للزوار ضمن عدد من المطاعم الفاخرة، والمقاهي العالمية، ومعارض الفنون المفتوحة وسط عروض موسيقية حية عزفت أغنياتٍ شهيرة في التراث السعودي.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
04:58 PM

"العاذرية" تختتم فعالياتها في موسم الرياض

بعد تقديم تجربة شتوية فريدة جذبت الزوار

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
260

انتهت فعاليات منطقة "العاذرية"، أمس، إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية التي حققت نجاحًا استثنائيًا بعد استمرارها 52 يومًا، استضافت خلالها عددًا من الفعاليات الشتوية، وشهدت إقبالًا واسعًا من الزوار، وتنوعًا في المطاعم والمقاهي العالمية ومتاجر المجوهرات والعباءات؛ إذ حققت للزوار تجربةً فريدة في فصل الشتاء ضمن طابعها التاريخي.

وتبرز المنطقة الجانبين التاريخي والعصري لقرية العاذرية التاريخية، من خلال تنوع المطاعم داخلها وانسجامها مع تصميم المجالس وساحات البيوت النجدية التقليدية داخل القرية، واستطاعت متوائمة مع منطقة "المربع"، تقديم المفهوم العالمي للمطاعم المؤقتة "Pop-up restaurants" بأفضل نموذج للضيافة والخدمات؛ مما خلق تنوعًا أكبر في تجربة الزائرين.

وكانت بداية فعاليات منطقة "العاذرية" يوم الجمعة العاشر من ديسمبر 2021م، واستمرت حتى يناير 2022م، شمال شرقي العاصمة الرياض بجوار قرية العاذرية التاريخية، واستقطبت جمهورًا من محبي الليالي الشتوية، وتضمنت عدة عروض موسيقية حيّة.

وتُعد "العاذرية" إحدى مناطق فعاليات موسم الرياض التي استمدت أهميتها من موقعها المميز، ومن خلال تقديمها تجربةً فاخرة للزوار ضمن عدد من المطاعم الفاخرة، والمقاهي العالمية، ومعارض الفنون المفتوحة وسط عروض موسيقية حية عزفت أغنياتٍ شهيرة في التراث السعودي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,105
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,861
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,980
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,815

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة