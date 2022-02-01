"العاذرية" تختتم فعالياتها في موسم الرياض

بعد تقديم تجربة شتوية فريدة جذبت الزوار

انتهت فعاليات منطقة "العاذرية"، أمس، إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية التي حققت نجاحًا استثنائيًا بعد استمرارها 52 يومًا، استضافت خلالها عددًا من الفعاليات الشتوية، وشهدت إقبالًا واسعًا من الزوار، وتنوعًا في المطاعم والمقاهي العالمية ومتاجر المجوهرات والعباءات؛ إذ حققت للزوار تجربةً فريدة في فصل الشتاء ضمن طابعها التاريخي.



وتبرز المنطقة الجانبين التاريخي والعصري لقرية العاذرية التاريخية، من خلال تنوع المطاعم داخلها وانسجامها مع تصميم المجالس وساحات البيوت النجدية التقليدية داخل القرية، واستطاعت متوائمة مع منطقة "المربع"، تقديم المفهوم العالمي للمطاعم المؤقتة "Pop-up restaurants" بأفضل نموذج للضيافة والخدمات؛ مما خلق تنوعًا أكبر في تجربة الزائرين.



وكانت بداية فعاليات منطقة "العاذرية" يوم الجمعة العاشر من ديسمبر 2021م، واستمرت حتى يناير 2022م، شمال شرقي العاصمة الرياض بجوار قرية العاذرية التاريخية، واستقطبت جمهورًا من محبي الليالي الشتوية، وتضمنت عدة عروض موسيقية حيّة.



وتُعد "العاذرية" إحدى مناطق فعاليات موسم الرياض التي استمدت أهميتها من موقعها المميز، ومن خلال تقديمها تجربةً فاخرة للزوار ضمن عدد من المطاعم الفاخرة، والمقاهي العالمية، ومعارض الفنون المفتوحة وسط عروض موسيقية حية عزفت أغنياتٍ شهيرة في التراث السعودي.