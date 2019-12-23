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"المطوع" يوجّه مقاول صيانة أول جسر بحري في السعودية بسرعة العمل

ناقش تحسين الطرق العامة في "فرسان"

وجّه مدير عام فرع وزارة النقل بجازان مبارك المطوع، مقاول صيانة كوبري المعادي الشهير في أرخبيل فرسان، وهو أول جسر بحري في السعودية، بسرعة البدء في أعمال الصيانة الخاصة بالكوبري.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لمرافق وزارة النقل بفرسان ابتداءً من العبارات، حيث اطلع على سير العمل فيها ومكاتب الحجوزات وعبارة البضائع بميناء فرسان، ثم تفقد الطريق الرابط بين فرسان وقرية صير، وحث المقاول على سرعة إنجاز الملاحظات التي تم رصدها على الطريق، مشيرًا إلى أنه سيقوم بزيارة تفقدية خلال الأيام القادمة .

كما زار "المطوع"، محافظ جزر فرسان حسن بن حسين الحازمي، وذلك بحضور أعضاء المجلس المحلي اليوم، حيث رحب محافظ جزر فرسان في بداية اللقاء بمدير فرع وزارة النقل بالمنطقة، مشيرًا إلى أن زيارات مديري أفرع الوزارات بالمنطقة للمحافظة تعكس اهتمام وحرص أمير المنطقة نائبه وتوجيهاتهما للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين .

من جانب آخر أعرب "المطوع" عن شكره وتقديره لمحافظ جزر فرسان، وأهالي المحافظة على ما لمسه من حسن الاستقبال والتعاون، مشددًا على أن فرع النقل بجازان يحظى بدعم وتوجيه من أمير منطقة جازان ونائب أمير المنطقة .

وتم خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات منها ما يتعلق بتحسين خدمات النقل البحري للعبارات، وتيسير وإعطاء الأولوية لمواطني فرسان من خلال عبارات نقل البضائع، كما تم مناقشة تحسين الطرق العامة لقرى المحافظة التي تختص بوزارة النقل وصيانة الجسر الذي يربط بين جزيرة فرسان وجزيرة السقيد، كما استمع مدير عام النقل إلى الملاحظات التي تقدم بها الحضور واعدًا بالعمل على إيجاد الحلول لها.

مدير عام فرع وزارة النقل بجازان مبارك المطوع كوبري المعادي أرخبيل فرسان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المطوع" يوجّه مقاول صيانة أول جسر بحري في السعودية بسرعة العمل
سبق

وجّه مدير عام فرع وزارة النقل بجازان مبارك المطوع، مقاول صيانة كوبري المعادي الشهير في أرخبيل فرسان، وهو أول جسر بحري في السعودية، بسرعة البدء في أعمال الصيانة الخاصة بالكوبري.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لمرافق وزارة النقل بفرسان ابتداءً من العبارات، حيث اطلع على سير العمل فيها ومكاتب الحجوزات وعبارة البضائع بميناء فرسان، ثم تفقد الطريق الرابط بين فرسان وقرية صير، وحث المقاول على سرعة إنجاز الملاحظات التي تم رصدها على الطريق، مشيرًا إلى أنه سيقوم بزيارة تفقدية خلال الأيام القادمة .

كما زار "المطوع"، محافظ جزر فرسان حسن بن حسين الحازمي، وذلك بحضور أعضاء المجلس المحلي اليوم، حيث رحب محافظ جزر فرسان في بداية اللقاء بمدير فرع وزارة النقل بالمنطقة، مشيرًا إلى أن زيارات مديري أفرع الوزارات بالمنطقة للمحافظة تعكس اهتمام وحرص أمير المنطقة نائبه وتوجيهاتهما للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين .

من جانب آخر أعرب "المطوع" عن شكره وتقديره لمحافظ جزر فرسان، وأهالي المحافظة على ما لمسه من حسن الاستقبال والتعاون، مشددًا على أن فرع النقل بجازان يحظى بدعم وتوجيه من أمير منطقة جازان ونائب أمير المنطقة .

وتم خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات منها ما يتعلق بتحسين خدمات النقل البحري للعبارات، وتيسير وإعطاء الأولوية لمواطني فرسان من خلال عبارات نقل البضائع، كما تم مناقشة تحسين الطرق العامة لقرى المحافظة التي تختص بوزارة النقل وصيانة الجسر الذي يربط بين جزيرة فرسان وجزيرة السقيد، كما استمع مدير عام النقل إلى الملاحظات التي تقدم بها الحضور واعدًا بالعمل على إيجاد الحلول لها.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
09:44 PM

"المطوع" يوجّه مقاول صيانة أول جسر بحري في السعودية بسرعة العمل

ناقش تحسين الطرق العامة في "فرسان"

A A A
محمد المواسي - جازان
1
7,490

وجّه مدير عام فرع وزارة النقل بجازان مبارك المطوع، مقاول صيانة كوبري المعادي الشهير في أرخبيل فرسان، وهو أول جسر بحري في السعودية، بسرعة البدء في أعمال الصيانة الخاصة بالكوبري.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لمرافق وزارة النقل بفرسان ابتداءً من العبارات، حيث اطلع على سير العمل فيها ومكاتب الحجوزات وعبارة البضائع بميناء فرسان، ثم تفقد الطريق الرابط بين فرسان وقرية صير، وحث المقاول على سرعة إنجاز الملاحظات التي تم رصدها على الطريق، مشيرًا إلى أنه سيقوم بزيارة تفقدية خلال الأيام القادمة .

كما زار "المطوع"، محافظ جزر فرسان حسن بن حسين الحازمي، وذلك بحضور أعضاء المجلس المحلي اليوم، حيث رحب محافظ جزر فرسان في بداية اللقاء بمدير فرع وزارة النقل بالمنطقة، مشيرًا إلى أن زيارات مديري أفرع الوزارات بالمنطقة للمحافظة تعكس اهتمام وحرص أمير المنطقة نائبه وتوجيهاتهما للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين .

من جانب آخر أعرب "المطوع" عن شكره وتقديره لمحافظ جزر فرسان، وأهالي المحافظة على ما لمسه من حسن الاستقبال والتعاون، مشددًا على أن فرع النقل بجازان يحظى بدعم وتوجيه من أمير منطقة جازان ونائب أمير المنطقة .

وتم خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات منها ما يتعلق بتحسين خدمات النقل البحري للعبارات، وتيسير وإعطاء الأولوية لمواطني فرسان من خلال عبارات نقل البضائع، كما تم مناقشة تحسين الطرق العامة لقرى المحافظة التي تختص بوزارة النقل وصيانة الجسر الذي يربط بين جزيرة فرسان وجزيرة السقيد، كما استمع مدير عام النقل إلى الملاحظات التي تقدم بها الحضور واعدًا بالعمل على إيجاد الحلول لها.

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