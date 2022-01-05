الاتحاد الأوروبي يحذر روسيا من الاستمرار في حشدها العسكري على حدود أوكرانيا

"بوريل" لفت إلى أن التوترات تتزايد والصراع يتعمق

حذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الأربعاء)، روسيا من الاستمرار في حشدها العسكري على طول الحدود مع أوكرانيا.

ولفت "بوريل" خلال زيارته لأوكرانيا إلى أن الصراع على الحدود الأوكرانية الروسية يتعمق أكثر والتوترات تتزايد بشكل أكبر، وفقاً لـ"فرانس 24".