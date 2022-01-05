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الاتحاد الأوروبي يحذر روسيا من الاستمرار في حشدها العسكري على حدود أوكرانيا

"بوريل" لفت إلى أن التوترات تتزايد والصراع يتعمق

حذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الأربعاء)، روسيا من الاستمرار في حشدها العسكري على طول الحدود مع أوكرانيا.

ولفت "بوريل" خلال زيارته لأوكرانيا إلى أن الصراع على الحدود الأوكرانية الروسية يتعمق أكثر والتوترات تتزايد بشكل أكبر، وفقاً لـ"فرانس 24".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الاتحاد الأوروبي يحذر روسيا من الاستمرار في حشدها العسكري على حدود أوكرانيا
سبق

حذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الأربعاء)، روسيا من الاستمرار في حشدها العسكري على طول الحدود مع أوكرانيا.

ولفت "بوريل" خلال زيارته لأوكرانيا إلى أن الصراع على الحدود الأوكرانية الروسية يتعمق أكثر والتوترات تتزايد بشكل أكبر، وفقاً لـ"فرانس 24".

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
08:44 PM

الاتحاد الأوروبي يحذر روسيا من الاستمرار في حشدها العسكري على حدود أوكرانيا

"بوريل" لفت إلى أن التوترات تتزايد والصراع يتعمق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الأربعاء)، روسيا من الاستمرار في حشدها العسكري على طول الحدود مع أوكرانيا.

ولفت "بوريل" خلال زيارته لأوكرانيا إلى أن الصراع على الحدود الأوكرانية الروسية يتعمق أكثر والتوترات تتزايد بشكل أكبر، وفقاً لـ"فرانس 24".

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