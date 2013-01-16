بيع 700 كيلو جرام من العسل خلال 3 أيام بمهرجان جازان السابع

بقيمة تجاوزت 250 ألف ريال.. السدر الأكثر طلباً إلى جانب الطلح

بلغت كميات العسل المبيعة في مهرجان عسل جازان السابع المقام حالياً بساحة المركز الحضاري بمحافظة العيدابي، نحو 700 كيلوجرام من العسل بقيمة تجاوزت 250 ألف ريال، وذلك خلال ثلاثة أيام منذ انطلاقة المهرجان.

ويسجل المهرجان نسباً مرتفعة في مبيعات العسل، في ظل جودة العسل المعروض والإقبال المتواصل على المهرجان، حيث يُعد عسل السدر أكثر الأنواع طلباً، إلى جانب عسل الطلح والسمرة والسلام، وبقية أنواع العسل التي يواصل عرضها 50 نحالاً في المهرجان.

ويشهد المهرجان، تنظيم عديدٍ من البرامج والفعاليات المصاحبة، منها: برامج ترفيهية للأطفال، وبرامج مسرحية، وسوق الأسر المنتجة.