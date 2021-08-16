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كتابة على الجدران وأرصفة متهالكة.. هكذا يُزال التشوه البصري بالأفلاج

فِرَق ميدانية تعمل على رصد المخالفات ومحوها بأحياء وطرقات المحافظة

تواصل بلدية الأفلاج، جهودها في إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضاري بالمحافظة، من خلال تنفيذ الفِرَق الميدانية لأعمالها اليوم بأحياء وطرقات المحافظة، ورصد المخالفات وإزالتها.

وشرعت بلدية الأفلاج في حملة معالجة الكتابة على الجدران، ومعالجة الأرصفة المتهالكة، ونظافة الطرقات، وشرعت الفِرَق الميدانية للبلدية في العمل على إزالة التشوه البصري في بعض أحياء المحافظة وطرقاتها؛ مؤكدة في الوقت نفسه أهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة من التشوه البصري؛ ‏لتعزيز جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.

ونوهت البلدية من خلال رسائل توعوية بثتها للأهالي، بالعمل على إزالة جميع التشوهات البصرية؛ بهدف تحسين المشهد الحضري؛ مهيبة بالجميع المبادرة بالإبلاغ عن مظاهر التلوث البصري من خلال الاتصال بمركز (940)، بهدف تعزيز دور المواطن في تحسين المشهد الحضري والمحافظة على نظافة والممتلكات العامة.

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كتابة على الجدران وأرصفة متهالكة.. هكذا يُزال التشوه البصري بالأفلاج
سبق

تواصل بلدية الأفلاج، جهودها في إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضاري بالمحافظة، من خلال تنفيذ الفِرَق الميدانية لأعمالها اليوم بأحياء وطرقات المحافظة، ورصد المخالفات وإزالتها.

وشرعت بلدية الأفلاج في حملة معالجة الكتابة على الجدران، ومعالجة الأرصفة المتهالكة، ونظافة الطرقات، وشرعت الفِرَق الميدانية للبلدية في العمل على إزالة التشوه البصري في بعض أحياء المحافظة وطرقاتها؛ مؤكدة في الوقت نفسه أهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة من التشوه البصري؛ ‏لتعزيز جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.

ونوهت البلدية من خلال رسائل توعوية بثتها للأهالي، بالعمل على إزالة جميع التشوهات البصرية؛ بهدف تحسين المشهد الحضري؛ مهيبة بالجميع المبادرة بالإبلاغ عن مظاهر التلوث البصري من خلال الاتصال بمركز (940)، بهدف تعزيز دور المواطن في تحسين المشهد الحضري والمحافظة على نظافة والممتلكات العامة.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
10:24 AM

كتابة على الجدران وأرصفة متهالكة.. هكذا يُزال التشوه البصري بالأفلاج

فِرَق ميدانية تعمل على رصد المخالفات ومحوها بأحياء وطرقات المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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تواصل بلدية الأفلاج، جهودها في إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضاري بالمحافظة، من خلال تنفيذ الفِرَق الميدانية لأعمالها اليوم بأحياء وطرقات المحافظة، ورصد المخالفات وإزالتها.

وشرعت بلدية الأفلاج في حملة معالجة الكتابة على الجدران، ومعالجة الأرصفة المتهالكة، ونظافة الطرقات، وشرعت الفِرَق الميدانية للبلدية في العمل على إزالة التشوه البصري في بعض أحياء المحافظة وطرقاتها؛ مؤكدة في الوقت نفسه أهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة من التشوه البصري؛ ‏لتعزيز جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.

ونوهت البلدية من خلال رسائل توعوية بثتها للأهالي، بالعمل على إزالة جميع التشوهات البصرية؛ بهدف تحسين المشهد الحضري؛ مهيبة بالجميع المبادرة بالإبلاغ عن مظاهر التلوث البصري من خلال الاتصال بمركز (940)، بهدف تعزيز دور المواطن في تحسين المشهد الحضري والمحافظة على نظافة والممتلكات العامة.

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