تسهيلات وإنسانية وتفانٍ.. برلماني باكستاني ينوه بإنجاز المملكة في الجائحة والحج

قال: تاريخ طويل في نشر الخير والحماية.. القرار الملكي بتحمل نفقات العلاج رسالة

قدّم رئيس لجنة الحج بمجلس الشيوخ الباكستاني وعضو مجلس الشيوخ الباكستاني الدكتور عبدالكريم بخش، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على النجاح الذي تحقق في موسم حج هذا العام رغم الجائحة العالمية؛ مؤكدًا أن المملكة تفانت في إقامة الحج وعدم تعطيله رغم الظروف الراهنة؛ حرصًا على إقامة الفريضة وسلامة وأمن الحجاج.

ونوه "بخش"، في تصريح له بهذه المناسبة، بالخدمات التي قدمتها المملكة للحجاج والتجهيزات التي ساهمت في نجاح الحج وتطبيق كل البروتوكولات الصحية بدقة متناهية كانت محل تقدير كل المسلمين بالعالم؛ واصفًا هذه المنجزات بغير المستغربة على المملكة التي تَشَرّف قادتها بخدمة الحرمين الشريفين لعقود طويلة.

وأكد الخطوات التي قامت بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، في منع وباء كورونا منذ بداية الجائحة، والتي أعطت مؤشرًا كبيرًا للعالم على إنسانية المملكة وتاريخها الطويل في نشر الخير وحماية الإنسان والحرص على سلامته؛ مشيرًا إلى أن القرار الملكي بتحمل نفقات العلاج للمواطنين والمقيمين وحتى مخالفي نظام الإقامة؛ هو رسالة تجسد إنسانية الملك سلمان وعظمته.

وأثنى "بخش" بما قدمته المملكة للمعتمرين المتعثرين منذ بدء جائحة كورونا من التسهيلات والتسكين والإعاشة لحين سفرهم؛ مبينًا أن هذه الأعمال والخدمات الجليلة كانت محل تقدير من جميع المسلمين بالعالم وفي باكستان على وجه الخصوص.

واختتم رئيس لجنة الحج وعضو مجلس الشيوخ الباكستاني، تصريحه، بسؤال الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين كل خير، وأن يبارك في أعمارهم جزاء خدمتهم للإسلام والمسلمين، كما سأل الله أن يصرف عن المملكة الوباء، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.